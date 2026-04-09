Криворізький державний педагогічний університет очолив рейтинг українських закладів вищої освіти за версією SCImago Institutions Rankings 2026. Загалом до переліку цього року потрапили 75 українських університетів.

Топ-10 університетів України за версією SCImago

До десятки найкращих українських вишів у 2026 році увійшли як класичні університети, так і технічні та профільні заклади освіти.

Перше місце посів Криворізький державний педагогічний університет. Далі у списку розташувалися НТУ "Дніпровська політехніка" та Національний університет "Львівська політехніка".

Також до топ-10 увійшли:

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Сумський державний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

НУ "Київський авіаційний інститут"

Державний університет "Житомирська політехніка"

КНУ імені Тараса Шевченка

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Як формують рейтинг SCImago IR?

Рейтинг SCImago Institutions Rankings укладають із 2009 року. Він оцінює наукові установи за комплексним індикатором, який враховує кілька ключових параметрів.

Зокрема, до уваги беруть цитованість наукових публікацій, вплив досліджень на міжнародну наукову спільноту та рівень інноваційної діяльності. Усі показники поділяють за секторами, серед яких – вища освіта, урядові установи та сфера охорони здоров'я.

