Криворожский государственный педагогический университет возглавил рейтинг украинских высших учебных заведений по версии SCImago Institutions Rankings 2026. Всего в перечень в этом году попали 75 украинских университетов.

Топ-10 университетов Украины по версии SCImago

В десятку лучших украинских вузов в 2026 году вошли как классические университеты, так и технические и профильные учебные заведения.

Первое место занял Криворожский государственный педагогический университет. Далее в списке расположились НТУ "Днепровская политехника" и Национальный университет "Львовская политехника".

Также в топ-10 вошли:

  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
  • Сумской государственный университет
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • НУ "Киевский авиационный институт"
  • Государственный университет "Житомирская политехника"
  • КНУ имени Тараса Шевченко
  • Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)

Как формируют рейтинг SCImago IR?

Рейтинг SCImago Institutions Rankings составляется с 2009 года. Он оценивает научные учреждения по комплексному индикатору, который учитывает несколько ключевых параметров.

В частности, во внимание берут цитируемость научных публикаций, влияние исследований на международное научное сообщество и уровень инновационной деятельности. Все показатели разделяют по секторам, среди которых – высшее образование, правительственные учреждения и сфера здравоохранения.

Зарплаты более 1,5 миллиона: в Украине обнародовали зарплаты ректоров топ-вузов

  • Владимир Бугров, ректор КНУ имени Шевченко, задекларировал самую большую зарплату среди ректоров украинских университетов в 2025 году – 1 миллион 567 тысяч гривен.

  • Семь ректоров из двадцати получили более 1 миллиона гривен, включая Вадима Ткачука и Татьяну Кагановскую, которые заняли второе и третье места соответственно.