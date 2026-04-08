Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. На його думку, навіть середній показник надто низький.

Яка середня заробітна плата науковця в Україні?

Заступник міністра при цьому зазначив, що є й суттєво вищі зарплати. Окремі спеціалісти отримують кошти із грантових проєктів Європейського Союзу та коштів бізнесу.

Молодий спеціаліст, який тільки починає кар'єру в науці, отримує приблизно 10 – 12 тисяч гривень,

– зазначив він.

Цікаво! В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів. Відбір відбуватиметься відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Чи може бути викладачем не науковець?

Курбатов також висловив свою думку щодо того, чи має викладачем бути саме науковець.

Але уточнимо: викладачем може бути й не науковець, проте науково-педагогічним або науковим працівником повинен бути саме науковець,

– зауважив він.

І додав, що МОН запровадило це розрізнення між науково-педагогічними та педагогічними працівниками. За словами посадовця, раніше були ситуації, коли викладач був цікавим лектором, якого любили студенти, але науковцем він міг бути слабким.

А є людина, яка має багато грантів, відкрила нову теорію, але замкнулася в собі і не може зацікавити студентів – тобто є поганим викладачем. Ми хочемо розділити ці функції,

– переконаний заступник Лісового.

За його словами, на кафедрі можуть бути люди, які краще викладають, і ті, які краще займаються наукою. Їхнє наукове та педагогічне навантаження має бути різним.

Які зміни відбудуться у сфері науки?