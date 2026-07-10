Определены лучшие медицинские вузы Украины 2026 года

В Украине представили рейтинг лучших медицинских вузов нашей страны за 2026 год. В него вошли десять вузов.

Медицинские вузы, занявшие лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года, представил ресурс "Освіта.ua".

Как составлялся рейтинг

В рейтинг лучших медицинских вузов Украины вошли 10 вузов, которые являются лидерами среди университетов этой категории.

Традиционно для составления консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие медицинские вузы лучшие в 2026 году

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

Национальный медицинский университет имени Богомольца;

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;

Харьковский национальный медицинский университет;

Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;

Днепровский государственный медицинский университет;

Буковинский государственный медицинский университет;

Полтавский государственный медицинский университет;

Ивано-Франковский национальный медицинский университет;

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Какие вузы стали лидерами общего рейтинга

Консолидированный рейтинг украинских вузов 2026 года охватывает результаты 240 высших учебных заведений нашей страны.

Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он возглавляет список лучших вузов нашей страны на протяжении десяти лет.

Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье – Национальный университет "Львовская политехника". Он также стал лучшим техническим университетом страны.