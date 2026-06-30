Обнародован рейтинг лучших университетов Украины

Опубликованы результаты двадцатого академического рейтинга украинских вузов "ТОП-200 Украина 2026". Лучшим признан университет из Львова.

Рейтинг вузов разработал Центр международных проектов"Еврообразование". При составлении рейтинга были учтены современные тенденции трансформации высшего образования в условиях глубоких перемен.

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Какие вузы Украины стали лучшими

Эксперты учитывали итоги международной конференции IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability". В этом году усилили роль показателей, характеризующих вклад вузов в достижение целей устойчивого развития, уровень социальной ответственности, международной конкурентоспособности и инновационного потенциала.

В число 20 лучших университетов Украины вошли 7 столичных вузов, 3 университета из Львова, по два вуза из Днепра и Харькова и по одному представителю из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.

Первое место в рейтинге этого года заняла Львовская политехника.

На второй строчке – Киевский национальный университет имени Шевченко.

На третьей строчке рейтинга этого года – Киевский политехнический институт имени Сикорского.

Сумской государственный университет занял четвертое место.

На пятом месте – Львовский национальный университет имени Франко.

Рейтинг 2026 ￬ Высшее учебное заведение Сумма индексов учреждения 1 Национальный университет "Львовская политехника" 5,11 2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5,91 3 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 6,29 4 Сумский государственный университет 7,14 5 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 8,76 6 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 8,9 7 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 11,09 8 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 11,75 9 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 11,91 10 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 13,92 11 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 15,04 12 Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 15,05 13 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 15,2 14 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 15,37 15 Национальный университет "Киевский авиационный институт" 15,44 16 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 16,05 17 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 16,66 18 Ужгородский национальный университет 17,4 19 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 18,17 20 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 18,5 21 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 18,52 22 Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского 19,32 23 Криворожский национальный университет 19,43 24 Западноукраинский национальный университет 20,04 25 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко 20,16 26 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 20,28 27 Государственный университет "Житомирская политехника" 21,33 28 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 21,55 29 Харьковский национальный медицинский университет 21,89 30 Национальный университет пищевых технологий 21,97 31 Винницкий национальный технический университет 22,06 32 Сумский национальный аграрный университет 22,54 33 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 22,54 34 Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова 22,93 35 Государственный торгово-экономический университет 23,53 36 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 23,6 37 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 23,8 38 Запорожский национальный университет 23,94 39 Украинский государственный университет науки и технологий 24,39 40 Буковинский государственный медицинский университет 24,42 41 Хмельницкий национальный университет 24,49 42 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 24,58 43 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 24,89 44 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" 25,46 45 Межрегиональная Академия управления персоналом 25,68 46 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова 25,72 47 Полтавский государственный медицинский университет 25,86 48 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 25,91 49 Криворожский государственный педагогический университет 26,26 50 Национальный университет "Одесская политехника" 26,57 51 Киевский национальный университет технологий и дизайна 26,74 52 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 26,78 53 Национальный университет гражданской защиты Украины 26,79 54 Национальный университет "Запорожская политехника" 26,87 55 Днепровский государственный медицинский университет 27,47 56 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 27,68 57 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 28,12 58 Луцкий национальный технический университет 28,21 59 Национальный фармацевтический университет 28,48 60 Национальный лесотехнический университет Украины 28,51 61 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 29,33 62 Государственный биотехнологический университет 29,42 63 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 29,6 64 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 29,9 65 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 30 66 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 30 67 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 30,19 68 Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика 30,81 69 Полтавский государственный аграрный университет 31 70 Херсонский государственный университет 31,24 71 Одесский национальный морской университет 31,69 72 Донецкий национальный медицинский университет 31,95 73 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 32,01 74 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 32,53 75 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 32,55 76 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского 32,68 77 Одесский национальный медицинский университет 32,83 78 Национальный университет "Черниговская политехника" 32,83 79 Одесский национальный технологический университет 32,95 80 Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 33,36 81 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 33,57 82 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 33,84 83 Национальный университет "Одесская морская академия" 33,84 84 Национальный транспортный университет 34,08 85 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 34,92 86 Полесский национальный университет 34,92 87 Черкасский государственный технологический университет 35,08 88 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 35,1 89 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого 35,21 90 Бердянский государственный педагогический университет 35,25 91 Белоцерковский национальный аграрный университет 35,36 92 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 35,53 93 Донецкий национальный технический университет 35,79 94 Львовский торгово-экономический университет 35,8 95 Винницкий национальный аграрный университет 36,05 96 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 36,49 97 Университет таможенного дела и финансов 36,86 98 Николаевский национальный аграрный университет 36,87 99 Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 36,92 100 Украинский католический университет 37,23 101 Международный университет 37,29 102 Одесский национальный экономический университет 37,49 103 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 37,68 104 Университет "Киевская школа экономики" 38,1 105 Приазовский государственный технический университет 38,2 106 Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 38,32 107 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко 38,44 108 Государственный налоговый университет 38,99 109 Центральноукраинский национальный технический университет 39,01 110 Киевский национальный университет культуры и искусств 39,06 111 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 39,08 112 Университет Григория Сковороды в Переяславе 39,1 113 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 39,25 114 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова 39,26 115 Харьковский национальный университет внутренних дел 39,72 116 Уманский национальный университет 39,93 117 Национальный университет "Острожская академия" 40,27 118 Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко 40,54 119 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко 40,54 120 Донбасская государственная машиностроительная академия 40,83 121 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 40,87 122 Измаильский государственный гуманитарный университет 41,29 123 Мариупольский государственный университет 41,31 124 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 41,33 125 Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко 41,45 126 Ровенский государственный гуманитарный университет 41,54 127 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 41,72 128 Херсонская государственная морская академия 41,98 129 Херсонский национальный технический университет 42,59 130 Львовский государственный университет внутренних дел 42,84 131 Национальный университет обороны Украины 42,95 132 Киевский национальный лингвистический университет 42,97 133 Днепровский государственный технический университет 43,02 134 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 43,18 135 Херсонский государственный аграрно-экономический университет 43,87 136 Полтавский университет экономики и торговли 44,58 137 Луганский государственный медицинский университет 44,73 138 Днепровский государственный университет внутренних дел 44,77 139 Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 44,79 140 Национальная академия внутренних дел 44,81 141 Национальная академия Национальной гвардии Украины 45,25 142 Университет экономики и права "КРОК" 45,37 143 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 45,37 144 Харьковская государственная академия физической культуры 46,04 145 Житомирский военный институт имени С.П. Королева 46,35 146 Закарпатский венгерский университет имени Ференца Ракоци II 46,46 147 Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 46,56 148 Университет управления образованием 46,6 149 Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 46,82 150 Национальная академия Службы безопасности Украины 46,93 151 Частный высший учебный заведение "Европейский университет" 46,96 152 Государственный университет экономики и технологий 47,04 153 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 47,23 154 Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 47,29 155 Одесский государственный университет внутренних дел 47,47 156 ПВО "Киевский международный университет" 47,48 157 Донбасский государственный педагогический университет 47,5 158 ПВУЗ "Киевский медицинский университет" 47,57 159 Университет короля Даниила 48,2 160 Университет имени Альфреда Нобеля 48,32 161 Львовская национальная академия искусств 48,5 162 Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 48,58 163 ИТ СТЕП Университет 48,66 164 Донецкий государственный университет внутренних дел 48,83 165 Одесский государственный аграрный университет 48,87 166 Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского 49,22 167 Мукачевский государственный университет 49,86 168 Технический университет "Метинвест Политехника" 49,97 169 Классический частный университет 50,25 170 Частное высшее учебное заведение "Международный европейский университет" 50,32 171 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 50,36 172 Открытый международный университет развития человека "Украина" 50,65 173 Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой 50,81 174 Военная академия (г. Одесса) 50,95 175 Закарпатская академия искусств 51,03 176 Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука 51,33 177 Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств 51,44 178 Национальная музыкальная академия Украины 51,59 179 ООО "ВУЗ "Американский университет в Киеве" 51,64 180 Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут 51,91 181 Харьковская государственная академия культуры 51,93 182 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 52,12 183 Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая 52,24 184 Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко 52,35 185 Львовский университет бизнеса и права 52,58 186 Академия труда, социальных отношений и туризма 52,77 187 Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт" 52,84 188 Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 52,91 189 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 52,92 190 ПВУЗ "Киевский университет культуры" 53,26 191 Днепровская академия музыки 53,53 192 Пенитенциарная академия Украины 53,89 193 Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко 54 194 Хмельницкая торгово-экономическая академия 54,12 195 Национальная академия статистики, учета и аудита 54,23 196 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого 54,27 197 ПВНЗ "Буковинский университет" 54,58 198 ВУЗ "Львовский медицинский университет" 54,61 199 Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 55,24 200 Запорожский институт экономики и информационных технологий 55,58

Ранее мы сообщали, что участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно.