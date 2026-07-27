Американец в возрасте 18 лет стал самым молодым в мире профессором

21-летний Натан Томас стал самым молодым профессором в истории. Высшее образование он стал получать уже в возрасте 10 лет.

А в возрасте 18 – получил должность профессора и сейчас преподает для своих сверстников. О достижениях Натана рассказали в Книге рекордов Гиннеса.

Что известно о парне и его достижениях

Он родился в семье инженеров. Особенно интересовался математикой и сферой STEM (наука, технологии, инженерия, математика) – комплексным направлением в образовании, направленным на решение конкретных проблем.

В возрасте 10 лет парень начал учиться в Колледже Майами-Дейд, а в 14 – перевелся в Международный университет Флориды. 18-летним уже получил степень бакалавра и магистра электротехники. Оба диплома – с отличием.

В августе 2023 года Натан приступил к карьере и стал квалифицированным преподавателем в вузе. Пост он занял в возрасте 18 лет и 364 дней, побив исторический рекорд. Предыдущим самым молодым профессором среди мужчин был 19-летний Колин Маклорен, скончавшийся в 1746 году.

Парень также рассказал, как начал карьеру в вузе.

Все там по одной и той же причине – чтобы учиться. Возраст действительно не имеет значения. Я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы хорошо выполнять свою работу и помогать студентам всем, чем могу,

– признался он.

На время установления рекорда Натан также был на 16 дней младше американки Алии Сабур, имеющей титул самой молодой профессорши среди женщин.

Чем еще интересуется Натан

Парень продолжает учиться, чтобы получить степень доктора юридических наук в Университете Майами. Планирует работать в сфере интеллектуальной собственности с акцентом на STEM.

Инженерия научила меня, как структурированно разбирать сложные проблемы. Я перенес этот подход на изучение права,

– заметил он.

Парень признается, что получает особое удовольствие от преподавания.

Несмотря на образование и преподавательскую деятельность, парню удается находить время на хобби. Он играет в баскетбол, теннис, гольф. Также играет на пианино и любит слушать музыку.

Юный профессор говорит, что путь каждого имеет разный вид, даже если цель выглядит схожей.

Лучше выяснить, что действительно помогает именно вам, и придерживаться этого. Результаты могут появиться не сразу, но я искренне верю, что он приходит со временем, если вы продолжаете прилагать усилия,

– резюмировал Натан.

Ранее мы рассказывали, как 18-летний украинец Дарий Кузьминский получает международное образование в Японии. К слову, это обучение и диплом дадут ему возможность поступать в самые престижные университеты мира. Подробности юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 каналу.