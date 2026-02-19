Их "стерла" советская власть: как когда-то звучали аутентичные украинские слова
- Советская власть уничтожила немало украинских аутентичных слов.
- Языковед привела примеры таких слов и их современные соответствия.
Советская власть в свое время "уничтожила" немало украинских аутентичных слов. "Советы" хотели так принудительно уподобить украинский язык русскому.
Поэтому сейчас стоит возвращать их в употребление. Языковед Мария Словолюб назвала несколько таких слов и их современные соответствия.
Какие аутентичные слова "уничтожила" советская власть?
Филолог назвала поочередно древнее слово и современный аналог. В частности, вспомнила такие пары:
- виїмок (давнє) – виняток (сучасне);
- городина – овочі;
- садовина – фрукти;
- далебі – чесне слово;
- осоння – на сонці;
- підсоння – клімат;
- хідник – тротуар;
- рамено – плече;
- засновок – гіпотеза;
- обрус – скатертина;
- далекогляд – телескоп;
- оник – нуль.
Как когда-то звучали украинские слова: видео
Какие еще слова "репрессировала" советская власть?
Несколько так называемых "репрессированных слов" в свое время назвал украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".
Он отметил: полвека назад было немало репрессированных слов, за употребление которых ученый, переводчик или учитель могли быть обвинены в "буржуазном национализме".
Авраменко уточнил: "наказанными" советской властью были, в частности, слова из спортивной отрасли – такие как: руханка, копанка, кошиківка.
При этом учитель назвал их соответствия в современном украинском языке.
- Руханка – гимнастика: от глагола "двигать" – делать движения головой, ногами или руками.
- Копанка – футбол: от глагола "копать", то есть бить ногой.
- Кошиківка – баскетбол: образовано от "корзина", в которую бросают мяч.
