Можно ли поступить в аспирантуру по старым результатам ЕВИ и ЕВЭ: что говорят в МОН

Один из самых распространенных вопросов абитуриентов, поступающих в аспирантуру – нужно ли ежегодно сдавать ЕВИ и ЕВЭ. Ответ зависит от года получения результатов и требований вступительной кампании.

Планируете поступать в аспирантуру, но уже сдавали ЕВИ или ЕВЭ? Рассказываем, сколько лет действительны результаты вступительных экзаменов и когда нужно сдавать тестирование повторно, со ссылкой на Министерство образования и науки.

Сколько действуют результаты ЕВИ и ЕВЭ для поступления в аспирантуру?

Уже завтра, 7 августа, стартует прием заявлений на поступление в аспирантуру. Однако многие будущие аспиранты задаются вопросом, будут ли учтены результаты экзаменов предыдущих лет.

Для поступления в аспирантуру в 2026 году не обязательно повторно сдавать ЕВИ и ЕВЭ. Если результаты предыдущих лет остаются действительными, их можно использовать при конкурсном отборе.

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, для поступления принимаются результаты:

ЕВИ – 2024, 2025 или 2026 годов ;

– ; ЕВЭ – 2025 или 2026 годов.

Если ваши результаты входят в этот перечень, повторно проходить тестирование не нужно.

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В то же время законодательство не запрещает сдавать ЕВИ или ЕВЭ повторно. Это может быть целесообразно, если абитуриент стремится улучшить свой результат и повысить конкурсный балл.

При поступлении учитываются действующие результаты, которые абитуриент подает для участия в конкурсном отборе. Окончательный конкурсный балл формируется на основе результатов ЕВИ, ЕВЭ и вступительного экзамена по специальности в соответствии с Порядком приема.

Обратите внимание! Хотя конкурсный балл учитывает результаты ЕВИ, ЕВЭ и вступительного экзамена по специальности, именно профессиональное испытание имеет наибольший вес – 60 %, а значит, больше всего влияет на шансы абитуриента быть рекомендованным к зачислению.

Перед подачей документов также стоит ознакомиться с Правилами приема выбранного высшего учебного заведения, ведь они могут содержать дополнительные требования к абитуриентам – экзамены или собеседования.