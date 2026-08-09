Плануєте вступати до аспірантури, але вже складали ЄВІ чи ЄВВ? Розповідаємо, скільки років дійсні результати вступних випробувань і коли потрібно проходити тестування повторно, з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Скільки дійсні результати ЄВІ та ЄВВ для вступу до аспірантури?

Вже завтра 7 серпня стартує прийом заяв на вступу до аспірантури. Втім, чимало майбутніх аспірантів переймаються питаннями чи врахуються результати іспитів за попередні роки.

Для вступу до аспірантури у 2026 році не обов'язково повторно складати ЄВІ та ЄВВ. Якщо результати попередніх років залишаються чинними, їх можна використати під час конкурсного відбору.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, для вступу приймаються результати:

ЄВІ – 2024, 2025 або 2026 років ;

– ; ЄВВ – 2025 або 2026 років.

Якщо ваші результати входять до цього переліку, повторно проходити тестування не потрібно.

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Водночас законодавство не забороняє складати ЄВІ чи ЄВВ повторно. Це може бути доцільно, якщо вступник прагне покращити свій результат і підвищити конкурсний бал.

Під час вступу враховуються чинні результати, які вступник подає для участі в конкурсному відборі. Остаточний конкурсний бал формується з результатів ЄВІ, ЄВВ та вступного іспиту зі спеціальності відповідно до Порядку прийому.

Зверніть увагу! Хоча конкурсний бал враховує результати ЄВІ, ЄВВ та вступного іспиту зі спеціальності, саме фахове випробування має найбільшу вагу – 60 %, а отже, найбільше впливає на шанси вступника бути рекомендованим до зарахування.

Перед поданням документів також варто ознайомитися з Правилами прийому обраного закладу вищої освіти, адже вони можуть містити додаткові вимоги до вступників – іспити чи співбесіди.