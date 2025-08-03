В 2025 году национальный мультитест составляли 289 612 участников. Это на 6 242 участника больше чем в прошлом году.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Также он опроверг несколько мифов о мультитесте.

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Какие результаты участников НМТ-2025?

Первый миф – заинтересованность к обучению в Украине уменьшается, дети стремятся поступать больше за границу, игнорируют НМТ.

Абсолютных отличников, то есть участников, которые все четыре теста сдали на 200 баллов, в этом году на всю страну – 3 (писали тест в Украине). всего на 200 баллов хотя бы один предмет написали 3 068 участники (1,05%), 184 из них – за рубежом,

– сообщил нардеп.

И добавил, что два предмета на 200 баллов сдали 252 поступающих (14 – за рубежом).️ Три предмета – 31 участник (только в Украине).

Предметом-лидером, за который нынешние абитуриенты получили больше всего 200 баллов, оказалась математика,

– добавил Бабак.

На 200 баллов этот предмет сдали 1 177 участников. Второе место занимает английский язык – 792 поступающих. Третье место – украинский язык: по этому предмету 200 баллов получили 659 участников.

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Сколько участников не сдали НМТ?

Процент тех, кто вообще не сдал тест хотя бы по одному из обязательных предметов, – 14,1%.

Математику не сдали 11,5% поступающих, физику – 10%, химию – 6%, французский язык – 4%.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нардеп также заявил об опровержении мифа о том, что УМТ "становится барьером" для будущих талантливых специалистов по литературе, биологии, истории, ведь их заставляют сдавать математику.

Результаты учеников в прифронтовых областях (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская) и более безопасных областях практически не отличаются между собой,

– уточнил Бабак.

Это, по его словам, развенчивает миф о том, что участники из прифронтовых регионов значительно хуже сдают НМТ.