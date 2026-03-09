Пересдать НМТ, если получил низкий балл, можно: когда именно
- Пересдать национальный мультитест можно, если вы не довольны результатом.
- Но сделать это можно только в следующем году.
На прошлой неделе стартовала регистрация на национальный мультитест. Тестирование начнется в мае.
Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, можно ли пересдать мультитест. Также уточнила, где искать результаты НМТ.
Можно ли пересдать тестирование?
Вакуленко спросили, можно ли пересдать мультитест, если не получил желаемый результат на тестировании.
Да, но не в этом году. В пределах одного календарного года есть возможность пройти экзамен и получить результат только один раз,
– акцентировала она.
Куда и как придут результаты НМТ?
Также руководительница Центра рассказала, где участникам искать результаты тестирования в этом году.
В первую очередь вы увидите результаты на экране – в тестовых баллах. Далее в ваш кабинет придут те результаты, которые мы уже будем передавать в Единую государственную базу по вопросам образования. На их основе уже будет формироваться конкурсный балл,
– уточнила она.
И добавила: если вы поступаете в вуз в Украине, никаких копий результатов делать не надо.
Вы создадите кабинет абитуриента, введете нужную информацию, и ваши результаты будут уже там,
– резюмировала Вакуленко.
К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Мультитест будет в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.