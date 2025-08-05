Все сессии национального мультитеста в 2025 году завершились. Участниками тестирования стали 289 612 человек.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Он уточнил, какие регионы могут похвастаться участниками-отличниками.

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В каких областях участники лучше всего сдали мультитест?

Нардеп уточнил, что первые места между собой в этом году разделили:

Киев;

Львовская область;

заграница.

Они обычно – среди лидеров: как в категориях "150+" баллов, так и в категории "170+", то есть абсолютных отличников,

– уточнил Бабак.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При этом заметил: правда, результаты по истории – нехарактерные. Так, количество тех, кто получил "150+", выше в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, чем за рубежом. Не говоря уже о Киеве и Львовской области.

А вот английский знают лучше те, кто выехал за границу: 56% получили балл выше 150,

– отметил глава Образовательного комитета.

Относительно результатов по химии: среди лидеров – Волынская область, которая опередила и Киев, и Львов, и заграницу. 43,81% там получили "150+" баллов, а 13,33% – "170+".