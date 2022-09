Профессор Стэндфордского университета прочтет для украинцев лекцию о биологии и войне

К этому списку присоединится и профессор биологии Стэндфордского университета и писатель Роберт Сапольски. Он прочтет для украинцев онлайн-лекцию.

Так, профессор будет читать для украинцев лекцию об агрессии и войне. Запланирована она на 26 сентября.

Организует лекцию научно-популярный журнал "Куншт". Событие бесплатно для подписчиков. Условия участия можно узнать здесь.

Кто такой Роберт Сапольски

Это американский нейроэндокринолог, профессор биологии, нейронауки и нейрохирургии в Стэндфордском университете, исследователь и автор научно-популярных книг

Работу Сапольски широко освещают СМИ. Самым известным примером является документальный фильм National Geographic "Стресс: портрет убийцы" ("Stress: Portrait of a Killer"), несколько статей в New York Times, Wired, журнале Стэндфордского университета, где он публикует статьи о своих исследованиях. Также Сапольски написал ряд научно-популярных и один научный труд "Психология Стресса" ("Why Zebras Don't Get Ulcers"), который считается основным трудом ученого.

