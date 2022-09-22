Профессор Стэндфордского университета прочтет для украинцев лекцию о биологии и войне

Украину во время вооруженной агрессии россии продолжают поддерживать выдающиеся деятели со всего мира. Среди них, кроме политиков, есть и актеры, ученые, спортсмены. В частности, профессор Роберт Сапольски.

К этому списку присоединится и профессор биологии Стэндфордского университета и писатель Роберт Сапольски. Он прочтет для украинцев онлайн-лекцию.

Важно Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира

Роберт Сапольски прочтет для украинцев лекцию

Так, профессор будет читать для украинцев лекцию об агрессии и войне. Запланирована она на 26 сентября.

Сапольски будет размышлять над такими темами:

как ненависть, агрессия и страх приводят к терактам, насилию и войнам;

как животные различают "своих" и "чужих", а также как это делают люди;

что такое мораль с точки зрения биологии и какова мораль для агрессоров;

как применить эти знания, чтобы предотвращать насилие в будущем.

Организует лекцию научно-популярный журнал "Куншт". Событие бесплатно для подписчиков. Условия участия можно узнать здесь.

Кто такой Роберт Сапольски Это американский нейроэндокринолог, профессор биологии, нейронауки и нейрохирургии в Стэндфордском университете, исследователь и автор научно-популярных книг Работу Сапольски широко освещают СМИ. Самым известным примером является документальный фильм National Geographic "Стресс: портрет убийцы" ("Stress: Portrait of a Killer"), несколько статей в New York Times, Wired, журнале Стэндфордского университета, где он публикует статьи о своих исследованиях. Также Сапольски написал ряд научно-популярных и один научный труд "Психология Стресса" ("Why Zebras Don't Get Ulcers"), который считается основным трудом ученого.

ru.wikipedia

Читайте Учиться никогда не поздно: украинцы в течение года могут получить новую специальность

Учителя экономики могут получить грант на 10 тысяч гривен

Для украинских учителей экономики запустили международный проект поддержки. При этом они могут получить грант на сумму 10 тысяч гривен. Принять участие в проекте могут учителя 8 – 11 классов. При этом те, кто в этом году учит детей экономике в школах или факультативно преподает уроки экономической грамотности. После подачи заявки учитель получит определенную задачу. Отберут всего 20 лучших участников. Каждый из них получит минигрант в размере 10 000 гривен.

Какие преимущества дистанционного образования: смотрите видео