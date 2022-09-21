Да, для учителей экономики запустили международный проект поддержки. При этом они могут получить грант на сумму 10 тысяч гривен.

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Кто может принять участие в проекте и как подать заявку

Принять участие в проекте могут учителя 8 – 11 классов. При этом те, кто в этом году учит детей экономике в школах или факультативно преподает уроки экономической грамотности.

После подачи заявки учитель получит определенную задачу. Отберут всего 20 лучших участников. Каждый из них получит мини-грант в размере 10 000 гривен. Также педагогам предоставят современные учебные и методические материалы, к разработке которых присоединились литовцы и американцы. Учителя смогут приобщиться и к закрытым тренингам и воркшопам.

Проект, к слову, запускает Bendukidze Free Market Center вместе с международными партнерами Economic Fundamentals Initiative, Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus и Atlas Network.

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Если у вас есть дополнительные вопросы, можете обратиться по электронному адресу NM@bendukidze.org.

Подать заявку можно по этой ссылке.

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На платформе НІТ – онлайн-сервис для общения учителей и родителей – будут прикреплять домашнее задание, также там есть видеочат для обучения онлайн. Вам следует зарегистрироваться на платформе, а также предоставить информацию о ребенке. На НІТ со временем создадут классный час.

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