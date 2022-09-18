Педагоги обратились в Минобразования и спросили, получат ли педагоги-воины свою зарплату. В министерстве обнародовали разъяснения и заверили, что заработка таких работников учебных заведений не лишат.
Реализует после победы: закарпатский "профессор из окопа" рассказал о службе в ВСУ и мотивации
Мобилизированные на фронт педагоги получат зарплату
В Минобразования сообщили, что мобилизованным работникам учебных заведений сохранят среднюю зарплату. В согласовании с законом " Об образовании " мобилизованные учителя и преподаватели на время прохождения военной службы не утратят собственного заработка.
Как профессор из Закарпатья служит в ВСУ
Закарпатский преподаватель Федор Шандор стал популярен несколько месяцев назад. Фото, на котором он читает лекции студентам из окопа, облетело сеть. На днях Шандор приехал в отпуск и рассказал о службе в ВСУ. Так, преподаватель туризмоведения и действующий военный вступил в ряды терробороны в первый день полномасштабного вторжения России. Мотивацией для него было остаться в живых и сохранить Родину.
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После вступления в ряды терробороны полтора месяца готовился в Закарпатье, затем поехал на передовую. Когда обучение в университете возобновили, начал читать лекции по окопу под звуки взрывов. Он уверен, что война пар не касается. К слову, только одной группе показал, что он на фронте, потому что студенты не понимали, почему по ту сторону экрана – взрывы. Также профессор надеется, что в следующем семестре будет вести пару уже офлайн – в аудиториях.