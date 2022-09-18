Освітяни звернулись до Міносвіти та запитали, чи отримають педагоги-воїни свою зарплату. У Міністерстві оприлюднили роз'яснення та запевнили, що заробітку таких працівників навчальних закладів не позбавлять. Читайте Реалізує після перемоги: закарпатський "професор з окопу" розповів про службу в ЗСУ і мотивацію

Мобілізовані освітяни отримають зарплату

У Міносвіти повідомили, що мобілізованим працівникам закладів освіти збережуть середню зарплату. Відповідно до закону "Про освіту" мобілізовані вчителі та викладачі на час проходження військової служби не втратять свого заробітку.

Як професор із Закарпаття служить у ЗСУ і веде пари студентам

Закарпатський викладач Федір Шандор став популярним кілька місяців тому. Фото, на якому він читає лекції студентам з окопу, облетіло мережу. Днями Шандор приїхав у відпустку і розповів про службу у ЗСУ. Так, викладач туризмознавства та чинний військовий вступив до лав тероборони у перший день повномасштабного вторгнення росії. Мотивацією для нього було залишитися живим і зберегти Батьківщину.

Читайте Український професор в окопах читає лекції студентам: його фото облетіло мережу