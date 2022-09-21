Так, для учителів економіки запустили міжнародний проєкт підтримки. При цьому вони можуть здобути грант на суму 10 тисяч гривень.

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Хто може взяти участь у проєкті і як подати заявку

Взяти участь у проєкті можуть вчителі 8 – 11 класів. При цьому ті, які цьогоріч вчать дітей економіки у школах чи факультативно викладають уроки економічної грамотності.

Після подання заявки вчитель отримає певне завдання. Відберуть загалом 20 найкращих учасників. Кожен з них отримає мінігрант на суму 10 000 гривень. Також педагогам нададуть сучасні навчальні та методичні матеріали, до розробки яких долучились литовці та американці. Вчителі зможуть долучитися і до закритих тренінгів і воркшопів.

Проєкт, до слова, запускає Bendukidze Free Market Center разом з міжнародними партнерами Economic Fundamentals Initiative, Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus та Atlas Network.

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Якщо у вас є додаткові запитання, можете звернутись за електронною адресою NM@bendukidze.org.

Подати заявку можна за цим посиланням.

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На платформі НІТ – онлайн-сервісі для спілкування вчителів та батьків, – прикріплятимуть домашнє завдання, також там є відеочат для навчання онлайн. Тож вам варто зареєструватися на платформі, а також надати інформацію про дитину. На НІТ згодом створять час класу.

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