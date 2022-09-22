Сначала следует определиться с профессией и выбрать заведение для обучения. Документы при этом можно подавать не только во время вступительной кампании.

Важно Поступать в профессиональные училища в Украине придется по-новому: что изменилось

Украинцы с образованием могут получить рабочую специальность

Украинцы с образованием могут получить новую специальность в учреждениях профессионально-технического образования. Стоимость и сроки обучения зависят от знаний, умений и навыков. Свое обучение вы оплачиваете сами или ваш работодатель.

Также можно записаться на курсы в учебно-практические центры при училищах. Они продлятся от нескольких недель до нескольких месяцев.

Вы выбираете профессию, училище и обращаетесь в приемную комиссию учебного заведения.

Поступать в профессиональные училища в Украине придется по-новому

Теперь поступать в учреждения профессионального образования Украины придется по новым правилам . Основные изменения касаются предоставления документов через электронный кабинет, гибкости для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ) и увеличения полномочий приемных комиссий. Читайте Учителя экономики могут получить грант на 10 тысяч гривен: как подать Электронное поступление Правила приема утверждает директор заведения до 1 декабря. В приемную комиссию можно подавать документы лично или через электронный кабинет. Гибкость для поступающих с ВОТ На период военного положения поступающие будут иметь право подать заявление на поступление в любое заведение независимо от места жительства. Прозрачность Приемные комиссии будут предоставлять расписку по полученным материалам. Поступающие смогут подать заявления одновременно не более чем в 5 профтехучреждений. К слову, в 2022 году донабор на свободные места в рамках вступительной кампании продолжается до 1 ноября.