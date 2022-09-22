Спочатку варто визначитися з професією та обрати заклад для навчання. Документи при цьому можна подавати не тільки під час вступної кампанії.

Важливо Вступати у професійні училища в Україні доведеться по-новому: що змінилось

Українці з освітою можуть здобути робітничу спеціальність

Українці з освітою можуть отримати нову спеціальність у закладах професійно-технічної освіти. Вартість та термін навчання залежать від знань, вмінь та навичок. Своє навчання ви оплачуєте самі або ж ваш роботодавець.

Також можна записатися на курси у навчально-практичні центри при училищах. Вони триватимуть від кількох тижнів до кількох місяців.

Тож ви обираєте професію, училище і звертаєтесь до приймальної комісії навчального закладу.

Вступати у професійні училища в Україні доведеться по-новому

Відтепер вступати до закладів професійної освіти України доведеться за новими правилами . Основні зміни стосуються подавання документів через електронний кабінет, гнучкості для вступників з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та збільшення повноваження приймальних комісій. Читайте Вчителі економіки можуть отримати грант на 10 тисяч гривень: як податись Електронний вступ Правила прийому затверджує директор закладу до 1 грудня. У приймальні комісії можна подавати документи особисто або через електронний кабінет. Гнучкість для вступників із ТОТ На період воєнного стану вступники матимуть право подати заяву на вступ до будь-якого закладу незалежно від місця проживання. Прозорість Приймальні комісії надаватимуть розписку щодо отриманих матеріалів. Вступники зможуть подати заяви одночасно не більше ніж до 5 профтехзакладів. До слова, у 2022 році донабір на вільні місця в межах вступної кампанії триває до 1 листопада.