Спочатку варто визначитися з професією та обрати заклад для навчання. Документи при цьому можна подавати не тільки під час вступної кампанії.
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Також можна записатися на курси у навчально-практичні центри при училищах. Вони триватимуть від кількох тижнів до кількох місяців.
Тож ви обираєте професію, училище і звертаєтесь до приймальної комісії навчального закладу.
Вступати у професійні училища в Україні доведеться по-новому
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Електронний вступ
Правила прийому затверджує директор закладу до 1 грудня. У приймальні комісії можна подавати документи особисто або через електронний кабінет.
Гнучкість для вступників із ТОТ
На період воєнного стану вступники матимуть право подати заяву на вступ до будь-якого закладу незалежно від місця проживання.
Прозорість
Приймальні комісії надаватимуть розписку щодо отриманих матеріалів.
Вступники зможуть подати заяви одночасно не більше ніж до 5 профтехзакладів.
До слова, у 2022 році донабір на вільні місця в межах вступної кампанії триває до 1 листопада.