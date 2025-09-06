Есть ли в украинском языке слово "родители": это может вас удивить
- Слово "родители" есть в украинском языке, хотя менее употребляемое, и обозначает родителей или предков.
- Словари подтверждают его существование, а в литературе первой половины ХХ века оно встречалось часто.
- Слово имеет праславянское происхождение и связано со многими украинскими словами с частицей "род".
Не все то русинизмы, что может выдаваться сразу. Поскольку имеем общие корни есть и общие слова.
Есть ли на самом деле в украинском языке слово "родителі" или это россиянизм, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения языковеда Алины Острожской.
Слово "родители", есть ли оно в украинском языке?
С популяризацией украинского языка в социальных сетях – рассказами о диалектизмах, кальки, заимствования, русинизмы, древность и богатство, многочисленные запреты и навязывание, остаются и его противники. Или по крайней мере те, кто доказывает, что в русском языке есть, а в украинском нет того или иного слова, или соответствий к нему.
Однако, все наоборот – в украинском языке почти на 100 000 слов больше. И почти к каждому есть синонимы, и часто не один, как, например, к слову "бить" их почти сотня.
Еще один факт – общее праславянское происхождение. Слово встречается в обоих языках, но приобрело разное звучание или стало в одном из языков менее употребительным.
Среди таких противоречивых слов – "родители", это россиянизм или есть оно и в украинском языке.
На помощь с объяснениями приходят словари – Этимологический словарь украинского языка и Словарь украинского языка Бориса Гринченко. В обоих присутствует это слово – "родителі", и обозначено как "то же, что родители". Да сейчас оно менее употребляемое, но в украинской литературе первой половины ХХ века его можно встретить довольно часто.
- Коли я був у шостім класі, вмерла моя мати і вітчим оженився другий раз, так, що ми дістали вітчима і мачуху замість родителів (Иван Франко).
- Шануй учителя паче родителя.
- Та хай тільки заявиться – я шкуру з нього (сина) спущу! Ломакою вам його прижену! Щоб напоумили! Щоб родителя свого шанував! (Олесь Гончар).
Кто такие "родители"?
Слово обозначает ближайших родственников, которые являются основой семьи, а также всех предков человека (родителей, дедов, прародителей и других предков). В более широком смысле – это термин, обозначающий всех, кто предоставил генетический материал. Чаще всего употребляется для обозначения матери и отца.
Само слово праславянского происхождения – "род" или "род" и частица "род" присутствует во многих известных украинских словах:
- родина,
- уродини,
- народження,
- породілля,
- породичатися,
- родич / родичка,
- родитися
- родимка.
Поэтому прежде чем утверждать, что это россиянизм – сначала следует разобраться. Хотя слова и очень похожи, но имеют разное звучание – в украинском языке это: родИтелі / родИтель / родИтелька.
Изучайте язык и говорите на украинском!