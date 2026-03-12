"Родзинки" или "ізюм": как правильно называть сушеный виноград на украинском языке

Логично, что вместе с "заморскими деликатесами", которые постепенно появлялись на наших землях, приходили и чужие названия. А случается, что их бывает даже несколько.

Какое из слов правильное для обозначения сушеного винограда – изюм или изюм, рассказываем со ссылкой на объяснение blog_redaktora.

Как правильно на украинском: ізюм или изюм?

А вы любите это сушеное виноградное лакомство, не только в пасхальном куличе? Если да, то точно замечали, что в магазинах можно найти упаковки продукта с надписями как "родзинки", так и "ізюм". Есть ли здесь ошибка, и какое из слов правильное?

И совсем не удивительно, что оба понятны для украинцев, однако их статус в языке разный. Рассмотрим, какое слово является нормативным в украинском литературном языке их происхождение и какое слово уместнее в определенных ситуациях.

В повседневной речи часто можно услышать два слова для обозначения сушеного винограда - родзинки и ізюм. Оба слова можно встретить в словарях с похожим значением:

в Словаре украинского языка в 11 томах слово родзинки толкуется как " сушеные ягоды винограда" .

Большой толковый словарь современного украинского языка объясняет родзинки/ізюм как "высушенные ягоды винограда, используемые как пищевой продукт".

В чем же противоречие – в происхождении слова: одно пришло с запада, другое с востока. Такие заимствования появлялись вместе с развитием торговли и кулинарной культуры в Европе.

Слово "родзинки", появилось в украинском языке через польское посредничество – rodzynki, а то, в свою очередь из немецкого языка – Rosíne. и немцы его не придумали, а позаимствовали из французского – raisin "виноград". А в основе латынь: racēmus – "виноградная гроздь, виноградная ветвь, лоза".

Подобное слово есть в других славянских языках – польском, чешском, хорватском, белорусском, словенском, но со своим характерным для каждого языка звучанием. У нас – родзинки.

Но Украина интересная страна, которая развивалась в условиях тесных контактов как Западом, так и с Востоком. Поэтому у нас прижилось еще одно слово – ізюм.

Слово "ізюм" имеет другую историю. Оно пришло в украинский язык из тюркских языков: на турецком üzüm – виноград, на крымскотатарском – jüzüm, на уйгурском – öзÿм, на монгольском – yzym (үзǝм) – "смородина, виноград; изюм".

Оба слова попали в украинский язык давно и разными путями, оба существуют и не являются ошибкой, а их значение – синонимичное. Так что говорить можно и родзинки, и ізюм, если мы говорим о сушеных ягодах.

Но слово "родзинки" имеет еще и переносное значение. В речи оно может означать особую, самую интересную деталь чего-то. Например:

родзинка вистави

родзинка програми

родзинка рецепта.

То есть это что-то необычное, самое интересное или самое привлекательное. И в этом значении слово изюм не взаимозаменяемо. Потому что если вы скажете "с изюминкой", то – это прямая калькировка с русского языка.

А вот если вы планируете сказать комплимент, то конечно можно сказать и – "девчина з родзинкою", что означает девушку с особой привлекательной чертой, шармом, чем-то необычным. В украинском языке есть несколько естественных соответствий:

дівчина з особливим шармом

дівчина з характером

дівчина з цікавинкою

дівчина з перчинкою (жартівливо).

Поэтому, если вы рассказываете о сушеном винограде – то называйте его и "родзинки", и "ізюм". А вот если об особенности и что-то чрезвычайное, то однозначно – родзинка.

