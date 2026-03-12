Котре зі слів правильне для позначення сушеного винограду – родзинки чи ізюм, розповідаємо з посиланням на пояснення blog_redaktora.
Як правильно українською: ізюм чи родзинки?
А ви любите цей сушений виноградний смаколик, не лише у великодній пасці? Якщо так, то точно помічали, що в крамницях можна знайти упаковки продукту з написами як родзинки, так і ізюм. Чи є тут помилка, і котре зі слів правильне?
І зовсім не дивно, що обидва зрозумілі для українців, однак їхній статус у мові різний. Розглянемо, яке слово є нормативним в українській літературній мові їх походження та яке слово доречніше в певних ситуаціях.
У повсякденному мовленні часто можна почути два слова на позначення сушеного винограду — ізюм і родзинки. Обидва слова можна зустріти у словниках зі схожим значенням:
у Словнику української мови в 11 томах слово родзинки тлумачиться як "сушені ягоди винограду".
Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює родзинки/ізюм як "висушені ягоди винограду, що використовуються як харчовий продукт".
У чому ж суперечність – у походженні слова: одне прийшло з заходу, інше зі сходу. Такі запозичення з’являлися разом із розвитком торгівлі та кулінарної культури в Європі.
Слово "родзинки", з'явилося в українській мов через польське посередництво – rodzynki, а те, своєю чергою з німецької мови – Rosíne. та й німці його не придумали, а запозичили з французької – raisin "виноград". А в основі латина: racēmus – "виноградне гроно, виноградна гілка, лоза".
Подібне слово є в інших слов'янських мовах – польській, чеській, хорватській, білоруській, словенській, але зі своїм характерним для кожної мови звучанням. У нас – родзинки.
Але Україна цікава країна, яка розвивалася в умовах тісних контактів як Заходом, так і зі Сходом. Тому у нас прижилося ще одне слово – ізюм.
Слово "ізюм" має іншу історію. Воно прийшло в українську мову з тюркських мов: турецькою üzüm – виноград, кримськотатарською – jüzüm, уйгурською – öзÿм, монгольською – yzym (үзǝм) – "смородина, виноград; ізюм".
Обидва слова потрапили в українську мову давно й різними шляхами, обидва існують і не є помилкою, а їхнє значення – синонімічне. То ж казати можна і родзинки, й ізюм, якщо ми говоримо про сушені ягоди.
Але слово "родзинка" має ще й переносне значення. У мовленні воно може означати особливу, найцікавішу деталь чогось. Наприклад:
родзинка вистави
родзинка програми
родзинка рецепта.
Тобто це щось незвичайне, найцікавіше або найпривабливіше. І у цьому значенні слово ізюм не взаємозамінне. Тому що якщо ви скажете "з ізюминкою", то – це пряме калькування з російської мови.
А от якщо ви плануєте сказати комплімент, то звісно можна сказати і – "дівчина з родзинкою", що означає дівчину з особливою привабливою рисою, шармом, чимось незвичайним. В українській мові є кілька природних відповідників:
дівчина з особливим шармом
дівчина з характером
дівчина з цікавинкою
дівчина з перчинкою (жартівливо).
Тому, якщо ви розповідаєте про сушений виноград – то називайте його і "родзинки", і "ізюм". А от якщо про особливість та щось надзвичайне, то тут однозначно – родзинка.
А визнали про такі можливості нашої мови? Говоріть українською!