Десятки тысяч книг уничтожены: россияне повредили библиотеку на Черниговщине

На днях российский дрон атаковал центр города Новгород-Северский в Черниговской области. В результате атаки повреждения получила городская библиотека.

Также уничтожено 24 тысячи книг. Об этом Суспильному рассказала директор библиотеки Татьяна Костюкова.

Какие последствия атаки?

Директор библиотеки рассказала, что по состоянию на 1 января этого года книжный фонд Новгород-Северской городской библиотеки насчитывал 25 тысяч экземпляров. Россияне на днях уничтожили 24 тысячи книг. Часть сгорела, часть залили водой во время ликвидации пожара.

Костюкова также отметила, что их книжный фонд оценивали в 250 тысяч гривен. Убытки еще не подсчитали. Они обратились за помощью – пополнить книжный фонд библиотеки. Уже откликнулись и библиотеки, и неравнодушные люди.



Повреждена городская библиотека в Новгороде-Северском / Татьяна Костюкова

Директор библиотеки уточнила, что предложили помощь с литературой из Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого и Научной библиотеки имени Вернадского. Там есть большие обменно-резервные фонды.

Предлагали посмотреть их, чтобы, возможно, отобрать литературу и для нас. К тому же, оказывается, мы стали победителями конкурса благотворительного фонда Библиотечная страна,

– отметила Костюкова.

К слову, Новгород-Северская городская библиотека расположена в доме купца Медведева – историческом здании конца XIX – начала XX века. Второй этаж, где была библиотека, разрушен.

