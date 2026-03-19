Також знищено 24 тисячі книг. Про це Суспільному розповіла директорка бібліотеки Тетяна Костюкова.

Які наслідки атаки?

Директорка бібліотеки розповіла, що станом на 1 січня цього року книжковий фонд Новгород-Сіверської міської бібліотеки налічував 25 тисяч примірників. Росіяни днями знищили 24 тисячі книг. Частина згоріла, частину залили водою під час ліквідації пожежі.

Костюкова також зауважила, що їхній книжковий фонд оцінювали у 250 тисяч гривень. Збитки ще не підрахували. Вони звернулися по допомогу – поповнити книжковий фонд бібліотеки. Вже відгукнулися і бібліотеки, і небайдужі люди.



Пошкоджена міська бібліотека у Новгороді-Сіверському / Тетяна Костюкова

Директорка бібліотеки уточнила, що запропонували допомогу з літературою із Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та Наукової бібліотеки імені Вернадського. Там є великі обмінно-резервні фонди.

Пропонували переглянути їх, щоб, можливо, відібрати літературу і для нас. До того ж, виявляється, ми стали переможцями конкурсу благодійного фонду Бібліотечна країна,

– зауважила Костюкова.

До слова, Новгород-Сіверська міська бібліотека розташована у домі купця Медведєва – історичній будівлі кінця XIX – початку XX століття. Другий поверх, де була бібліотека, зруйнований.

