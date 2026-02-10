Руководил вузом более 30 лет: Лисовой отреагировал на смену ректора в Университете культуры

На днях у ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта. Де-юре и де-факто он руководил вузом более 30 лет.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой. И отметил: когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за пределы здоровой управленческой сменяемости.

Смотрите также Поплавский – больше не президент Университета культуры: почему потерял должность

Что говорит Лисовой о ректорстве Поплавского?

Министр отметил, что должность ректора – это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом.

И даже когда юридическая возможность управления заведением сохраняется, возникают вопросы к этике, а также управленческой культуры и интересов самого заведения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате различных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет несмотря на законодательные ограничения,

– уточнил чиновник.

И добавил, что выборность должностей – это ценность, за которую украинское общество боролось в разные периоды истории. И она не может быть выборочной. И в системе высшего образования обновление руководства и реальная выборность руководителей являются для МОН принципиальными.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Что говорит чиновник об изменениях в вузе?

Лисовой рассказал, что в апреле 2023 года Поплавский публично заявлял о важности того, чтобы в вуз пришел новый руководитель. Поэтому сейчас настал момент подтвердить эти слова.

Университет культуры должен формировать всестороннее понимание феномена культуры, особенно культуры украинской, во всех ее проявлениях, и воспитывать высокие морально-нравственные стандарты у людей, которые будут работать с такими темами, как ценности, смыслы, идентичность. По моему убеждению, публичный стиль и тон, который транслировал руководитель заведения в течение лет, формировали искаженное представление о том, каким должен быть культурный институт и украинская культура в целом,

– считает глава МОН.

Лисовой также добавил, что в течение лет имя руководителя этого ЗВО неоднократно фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харасменте. Также есть вопросы о возможном конфликте интересов: сочетании руководства государственным университетом и деятельности связанного частного учебного заведения.

Я считаю, что университет культуры должен быть примером нравственных стандартов, а не постоянным источником дискуссий о них. Поэтому Министерство образования и науки Украины назначило исполняющего обязанности руководителя заведения, которое должно организовать проведение открытых и конкурентных выборов – реальных, объективных и лишенных влияния,

– резюмировал министр.

Смотрите также Киевскому авиационному институту присвоили статус национального

Что известно об изменении руководителя в Университете культуры?