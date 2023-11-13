"Довольно разговоров": наказывает ли учеников один из лучших учителей Артур Пройдаков за русский язык

Лучший учитель Украины 2021 года Артур Пройдаков, преподавающий украинский язык и литературу, рассказал, как реагирует, когда учащиеся на переменах общаются на русском. К слову, в этом году он впервые из украинцев попал в десятку лучших педагогов мира по версии премии Global Teacher Prize.

Отметим, что языковой омбудсмен Тарас Кремень и МОН отмечали, что на перерывах школьники должны общаться только на украинском языке. Ведь перерыв – часть образовательного процесса.

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Наказывает ли учеников Артур Пройдаков за русский язык на переменах

Пройдаков признался: в таком случае признает, что это "камень в его огород". Он считает, что недостаточно поработал, чтобы учащиеся говорили на украинском языке и на перерывах. При этом заявил, что будет совершенствовать свои уроки так, чтобы школьники общались только на государственном.

Как человек с Востока я понимаю, что вопрос языка для нас экзистенциален. Опыт Луганщины, Донецкой области, Запорожье это доказывает – там было засилье русского языка, поэтому я убежден: чем больше будет украинского языка в публичном пространстве, тем лучше это будет для украинской государственности, ведь язык использовали как повод для вторжения,

– подчеркнул учитель.

Он также отметил, что для него показательно фото из Мариуполя, где российские оккупанты в первую очередь меняют украинский "і" на свою букву.

Наш враг понимает значение языка, поэтому достаточно уже разговоров, нужна ли нам кроткая или суровая украинизация. Мы все должны осознать: украинский язык – это вопрос государственной безопасности. В публичном пространстве все должно быть украинским, и я за строгие правила употребления украинского в публичной сфере,

– подчеркнул Пройдаков.

Учитель также рассказал, что приобщается к тому, чтобы дети знали Героев, погибших за Украину. Он, в частности, демонстрирует ученикам фото писатели Виктории Амелиной, погибшей от вражеской ракеты, о Владимире Вакуленко, убитом оккупантами на Харьковщине.

Напоминаю детям, что враг уничтожает нас и за язык тоже, поэтому говорим по-украински,

– резюмировал педагог.

К слову, Пройдаков родился в городе Кадиевка Луганской области (сейчас населенный пункт находится в оккупации). В ноябре 2014 года был вынужден покинуть дом из-за войны.

Украинец Артур Пройдаков впервые попал в десятку лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize. Он учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года.