Рынок или базар: какое из этих слов правильное и не закрался ли здесь суржик

В украинском языке немало слов-синонимов. Но некоторые из них имеют и другие значения и не во всех случаях взаимозаменяемы.

О разнице между словами "базар" и "рынок" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения автора и ведущей образовательной программы "Правильно на украинском" Ольги Багний.

"Базар" или "рынок" – как правильно?

Если вы любите живое общение и атмосферу продажи и возможность поторговаться, то вероятно любите ходить на базар. А еще говорят – пойти за покупками на рынок. Так как же правильно называется это место торговли – базар или рынок?

У "Словаре украинского языка" (СУМ-11) дано такое определение слов:

БАЗАР – место, где происходит торговля или торговля, происходящая на открытом пространстве.

РЫНОК – это тоже место, где происходит торговля. Но также – также экономическая категория, то есть "сфера товарообмена" – предложение и платежеспособный спрос на товары в масштабе мирового хозяйства – рынок капитала.

Базар и рынок – в чем разница: смотрите видео

Каково происхождение слов – рынок и базар?

Оба слова являются нормативными, но имеют разные оттенки значения, а еще – разное происхождение.

Базар – заимствовано из тюркских языков bāzār – "торг, место торговли". Во многих языках мира это слово означает традиционную восточную торговую площадку.

Рынок – имеет корни из немецкого языка, и пришло через посредничество польского и обозначает, прощу, площадку где и происходила торговля раньше. Сегодня во многих городах, со средневековой историей, главные площади имеют названия Рынок, как во Львове, или в Каменце-Подольском, который имеет площади Польский рынок и Армянский рынок.

Базаром также называют шумные скопления людей, шум, как и – ярмарка.

Интересно! А еще "базаром" называют места массового гнездования или скопления птиц – птичий базар.

Поэтому, если речь идет о продуктах или других бытовых товарах и вещах широкого потребления, можно говорить – и базар, и рынок. А о сфере товарного обмена говорим только – рынок.