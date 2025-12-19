Есть ли в украинском языке слово "вьюга", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Словопедии".
Как сказать на украинском "вьюга"?
Среди типичных зимних явлений, которые случаются в снежные зимы, есть – "вьюга". Этимологически "вюга" происходит от праславянского корня vjugъ, означавшего "сильный ветер со снегом".
Однако, словари украинского языка такого слова не фиксируют. А для ветреной погоды, когда ветер гонит снег и создает вихри, существует ряд других слов:
- хуртовина,
- заметіль,
- віхола,
- завірюха,
- метелиця.
Конечно, к каждому из них можно найти уточнения о силе ветра, наличие мороза, снег сухой или мокрый и прочее., но общее – ветер со снегом.
Но, кроме этих слов, ресурс "Горох" подает 36 слов – литературных и диалектизмов, которыми можно назвать такую зимнюю погоду:
- буран
- ві́хола / віхало
- за́меть
- завихіль
- заві́йниця / заві́я
- заме́та
- заметі́льниця
- крутія́
- кура́
- кушпела́
- меті́ль
- охи́за діал.
- пурга́ – переважно у горах, тундрі
- снігови́ця
- снігові́й
- снігові́йниця рідко
- снігокру́тниця рідко
- сніжни́ця
- фу́га / хуга / юга
- фурде́лиця / хурделиця
- хви́жа діал.
- хи́за
- хугави́ця / хугові́й
- хурде́ля / хурди́га /хурте́ча
- шару́га.
Интересно, что все эти слова можно встретить в украинских художественных произведениях. В литературе, синонимы к слову "вьюга" (завірюха, хуртовина, метелица, віхола) часто символизируют хаос, испытания, внутреннюю борьбу, очищение или переходное состояние. Они создают образы стихии, омрачающей мир, но в то же время открывающей новые смыслы, очищения, обновления.
Кроме того, эти слова можно вплести в метафорические образы: "заметіль цвіту" или "заметіль думок" – это примеры переноса природного явления на сферу чувств и творчества.
Метель цвета / Freepik
В литературном языке лучше употреблять "завірюха", "хуртовина" или "заметіль", вместо "вьюги", ведь они имеют глубокие корни в украинской традиции и этимологии.