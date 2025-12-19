Есть ли в украинском языке слово "вьюга", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Словопедии".

Как сказать на украинском "вьюга"?

Среди типичных зимних явлений, которые случаются в снежные зимы, есть – "вьюга". Этимологически "вюга" происходит от праславянского корня vjugъ, означавшего "сильный ветер со снегом".

Однако, словари украинского языка такого слова не фиксируют. А для ветреной погоды, когда ветер гонит снег и создает вихри, существует ряд других слов:

Конечно, к каждому из них можно найти уточнения о силе ветра, наличие мороза, снег сухой или мокрый и прочее., но общее – ветер со снегом.

Но, кроме этих слов, ресурс "Горох" подает 36 слов – литературных и диалектизмов, которыми можно назвать такую зимнюю погоду:

буран

ві́хола / віхало

за́меть

завихіль

заві́йниця / заві́я

заме́та

заметі́льниця

крутія́

кура́

кушпела́

меті́ль

охи́за діал.

пурга́ – переважно у горах, тундрі

снігови́ця

снігові́й

снігові́йниця рідко

снігокру́тниця рідко

сніжни́ця

фу́га / хуга / юга

фурде́лиця / хурделиця

хви́жа діал.

хи́за

хугави́ця / хугові́й

хурде́ля / хурди́га /хурте́ча

шару́га.

Интересно, что все эти слова можно встретить в украинских художественных произведениях. В литературе, синонимы к слову "вьюга" (завірюха, хуртовина, метелица, віхола) часто символизируют хаос, испытания, внутреннюю борьбу, очищение или переходное состояние. Они создают образы стихии, омрачающей мир, но в то же время открывающей новые смыслы, очищения, обновления.

Кроме того, эти слова можно вплести в метафорические образы: "заметіль цвіту" или "заметіль думок" – это примеры переноса природного явления на сферу чувств и творчества.

В литературном языке лучше употреблять "завірюха", "хуртовина" или "заметіль", вместо "вьюги", ведь они имеют глубокие корни в украинской традиции и этимологии.