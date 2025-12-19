Есть ли в украинском языке слово "вьюга", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Словопедии".

Как сказать на украинском "вьюга"?

Среди типичных зимних явлений, которые случаются в снежные зимы, есть – "вьюга". Этимологически "вюга" происходит от праславянского корня vjugъ, означавшего "сильный ветер со снегом".

Однако, словари украинского языка такого слова не фиксируют. А для ветреной погоды, когда ветер гонит снег и создает вихри, существует ряд других слов:

  • хуртовина,
  • заметіль,
  • віхола,
  • завірюха,
  • метелиця.

Конечно, к каждому из них можно найти уточнения о силе ветра, наличие мороза, снег сухой или мокрый и прочее., но общее – ветер со снегом.

Но, кроме этих слов, ресурс "Горох" подает 36 слов – литературных и диалектизмов, которыми можно назвать такую зимнюю погоду:

  • буран
  • ві́хола / віхало
  • за́меть
  • завихіль
  • заві́йниця / заві́я
  • заме́та
  • заметі́льниця
  • крутія́
  • кура́
  • кушпела́
  • меті́ль
  • охи́за діал.
  • пурга́ – переважно у горах, тундрі
  • снігови́ця
  • снігові́й
  • снігові́йниця рідко
  • снігокру́тниця рідко
  • сніжни́ця
  • фу́га / хуга / юга
  • фурде́лиця / хурделиця
  • хви́жа діал.
  • хи́за
  • хугави́ця / хугові́й
  • хурде́ля / хурди́га /хурте́ча
  • шару́га.

Интересно, что все эти слова можно встретить в украинских художественных произведениях. В литературе, синонимы к слову "вьюга" (завірюха, хуртовина, метелица, віхола) часто символизируют хаос, испытания, внутреннюю борьбу, очищение или переходное состояние. Они создают образы стихии, омрачающей мир, но в то же время открывающей новые смыслы, очищения, обновления.

Кроме того, эти слова можно вплести в метафорические образы: "заметіль цвіту" или "заметіль думок" – это примеры переноса природного явления на сферу чувств и творчества.

Метель цвета / Freepik

В литературном языке лучше употреблять "завірюха", "хуртовина" или "заметіль", вместо "вьюги", ведь они имеют глубокие корни в украинской традиции и этимологии.