"Будет повышенная цена": какие специальности сейчас самые популярные среди поступающих

Самые популярные специальности сейчас в Украине – все, которые связаны с компьютерными науками. Также абитуриенты охотно выбирают менеджмент, экономику, право – так называемые "конъюнктурные" специальности.

И делают это по разным причинам, хотя бюджетных мест на них мало. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

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Какие специальности самые популярные среди абитуриентов

Винницкий уточнил: говорится о пяти специальностях компьютерных наук – это собственно компьютерные науки, системная инженерия, прикладная математика, кибербезопасность. Эти специальности совокупно уже среди самых популярных среди абитуриентов.

При этом чиновник добавил, что МОН сейчас пытается исправить ошибки, сделанные 5, 10, а то и 20 лет назад. Говорится об инвестициях на уровне школ в лабораторное оборудование, в популяризацию естественных предметов, которые очень давно не осуществляли.

Винницкий также отметил, что профессии юристов, менеджеров в дальнейшем в трендах предпочтений абитуриентов.

На право в прошлом году поступило 5703 человека, было выделено 738 бюджетных мест. Итак, имеем 5 тысяч человек, которые поступили, заплатив за свое образование. Государство не побуждает к этому. Наоборот: в этом году на специальности "право", "экономика", "менеджмент" будет повышена цена на контракт. Если хотите идти учиться на эти специальности – пожалуйста, но они дорогие. Мы всем коммуницируем, что рынок труда в этих специальностях переполнен,

– подчеркнул заместитель министра.

И добавил: для сравнения – на компьютерные науки поступило 6300 человек, из них 2900 получили бюджетное место. На "праве" и других – 5700 и 700 человек получили бюджетное место.

А здесь – 6300, и соответственно на бюджете будут учиться 2900. Также еще 900 человек получили государственный грант. По "праву" финансирование от государства получили 29% поступающих, а по компьютерным наукам – 61%. Разница впечатляет,

– резюмировал он.

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