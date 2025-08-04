Какие украинские вузы получили больше всего заявлений от абитуриентов в 2025 году
- Прием заявлений на поступление в вузы завершился 1 августа 2025 года.
- Абитуриенты выбирают как столичные, так и региональные вузы.
- Какие вузы стали самыми популярными по количеству поданных заявлений – читайте в новости.
В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Прием заявлений на поступление в вузы завершился 1 августа.
Определили топ вузов, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов в этом году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.
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В какие вузы абитуриенты подали больше всего заявлений?
Нардеп отметил: нет единого "центра притяжения", куда массово стремятся поступить все. Абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные вузы.
Если брать основную категорию поступающих (те, кто поступают на бакалавра после средней школы), самыми популярными ЗВО по количеству поданных заявлений являются:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 44 тысячи заявлений;
- Национальный университет "Львовская политехника" – 41 769 заявлений;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 120 заявлений;
- КПИ имени Игоря Сикорского – 28 384;
- Государственный торгово-экономический университет – 22 781 заявление;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (ранее – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника);
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Харьковской национальный университет имени Василия Каразина;
- Волынской национальный университет имени Леси Украинки.
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Поступающие в целом в 2025 году подали в вузы более 1 миллиона 138 тысяч заявлений. Из них около 800 тысяч – на бакалавриат. Это больше чем в прошлом году.
К слову, максимум абитуриент мог подать 15 заявлений. При этом их не более 5 – на бюджет.
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