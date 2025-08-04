В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Прием заявлений на поступление в вузы завершился 1 августа.

Определили топ вузов, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов в этом году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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В какие вузы абитуриенты подали больше всего заявлений?

Нардеп отметил: нет единого "центра притяжения", куда массово стремятся поступить все. Абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные вузы.

Если брать основную категорию поступающих (те, кто поступают на бакалавра после средней школы), самыми популярными ЗВО по количеству поданных заявлений являются:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 44 тысячи заявлений; Национальный университет "Львовская политехника" – 41 769 заявлений; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 120 заявлений; КПИ имени Игоря Сикорского – 28 384; Государственный торгово-экономический университет – 22 781 заявление; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (ранее – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника); Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; Харьковской национальный университет имени Василия Каразина; Волынской национальный университет имени Леси Украинки.

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Поступающие в целом в 2025 году подали в вузы более 1 миллиона 138 тысяч заявлений. Из них около 800 тысяч – на бакалавриат. Это больше чем в прошлом году.

К слову, максимум абитуриент мог подать 15 заявлений. При этом их не более 5 – на бюджет.

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