Что такое "сарафанное радио" и почему такого выражения нет в украинском языке

Некоторые известные изречения, возраст которых можно считать веками, сейчас не просто помнят как устное народное творчество, но и используют как термины современного маркетинга. Замечали такое?

Что означает, и как используется сегодня выражение "сарафанное радио", рассказываем со ссылкой на тренера по речи Павла Мацьопу.

Что такое "сарафанное радио" – происхождение и значение этого выражения?

В повседневной речи часто можно услышать выражение "сарафанное радио". Им называют неформальное распространение информации от человека к человеку – через разговоры, рекомендации, слухи или сплетни. Другими словами, это своеобразная "коммуникационная сеть из уст в уста", которая работает без медиа или официальных каналов.

Даже сегодня, в современной коммуникации этот термин используют и в маркетинге: так называют ситуацию, когда люди делятся собственным опытом о товаре или услуге со знакомыми, и именно таким способом информация распространяется быстрее всего и узнают о враче, репетиторе, мастере маникюра, парикмахере, стоматологе или магазине. В определенной степени "сарафанным радио", можно считать хэштег в социальных сетях, конечно если это не является заказной рекламой, а искренней благодарностью.

Интересно! Исследования маркетологов показывают, что рекомендации знакомых часто вызывают больше доверия, чем реклама. Именно поэтому "сарафанное радио" считают одним из древнейших и самых эффективных способов распространения информации.

Интересное происхождение фразы "сарафанное радио". Языковеды отмечают, что это выражение является калькой из русского языка, которая распространилась в разговорной речи. Сарафан – традиционная женская одежда в русской культуре. Поэтому буквально выражение означает "радио в сарафане", то есть информацию, которую женщины передают во время встреч и разговоров. В более широком значении оно близко к английскому понятию "word of mouth" – "распространение информации из уст в уста".

Заметьте, в украинских словарях вы не найдете этого выражения, даже в толковых. А вот российские, объясняют выражение – как сплетни или слухи.

Впрочем, филологи и языковеды отмечают, что в украинском языке есть свои соответствия к этому выражению:

"черезтинне радіо" – этот вариант самый близкий к оригиналу.

"з уст в уста"

"баб'чі побрехеньки"

"баба бабі сказала" или коротко – "бібісі"

"циганська пошта"

"чутки розлетілися / поширилися / розійшлися"

"пішов поголос"

"р озійшлося по селу / по місту / по людях "

"усна рекомендація".

А вот о распространении сплетен, слухов или новостей есть еще два выражения: "Слухом земля полнится" и Собака лает – ветер носит", а к ним в украинском языке есть немало образных вариантов:

"п ес бреше, вітер носить"

"пес бреше, дощ чеше, а вітер далі несе"

"вісті не лежать на місці".

"чутка йде по всьому світу"

"пішов гомін по діброві"

"на всю округу гуде"

"чутка попереду біжить.

Эти выражения лучше передают смысл явления и являются более естественными для украинской языковой традиции.

Важно понимать, что "сарафанное радио" – это не только полезная информация, но и сплетни и слухи, которые передаются из уст в уста, от человека к человеку. Это быстрый способ передачи информации или канал – таким образом информация (даже если она тайная и является чьим-то секретом), распространяется со скоростью света. Им пользуются практически все люди, передавая услышанное/увиденное/прочитанное друг другу.

Итак, "сарафанное радио" – это яркий пример, как вы говорим на русском, не замечая этого. Освобождаемся от чужого – потому что есть свои образные выражения, вы просто к ним еще не привыкли. Говорите на украинском!