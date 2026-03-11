Що означає, та як використовується сьогодні вислів "сарафанне радіо", розповідаємо з посиланням на тренера з мовлення Павла Мацьопу.

Що таке "сарафанне радіо" – походження та значення цього вислову?

У повсякденному мовленні часто можна почути вислів "сарафанне радіо". Ним називають неформальне поширення інформації від людини до людини – через розмови, рекомендації, чутки або плітки. Іншими словами, це своєрідна "комунікаційна мережа з уст в уста", яка працює без медіа чи офіційних каналів.

Навіть сьогодні, у сучасній комунікації цей термін використовують і в маркетингу: так називають ситуацію, коли люди діляться власним досвідом про товар чи послугу зі знайомими, і саме таким способом інформація поширюється найшвидше і дізнаються про лікаря, репетитора, майстра манікюру, перукаря, стоматолога чи крамницю. Певною мірою "сарафанним радіо", можна вважати хештег в соціальних мережах, звісно якщо це не є замовленою рекламою, а щирою подякою.

Цікаво! Дослідження маркетологів показують, що рекомендації знайомих часто викликають більше довіри, ніж реклама. Саме тому "сарафанне радіо" вважають одним із найдавніших і найефективніших способів поширення інформації.

Цікаве походження фрази "сарафанне радіо". Мовознавці зазначають, що цей вираз є калькою з російської мови, яка поширилася в розмовному мовленні. Сарафан – традиційний жіночий одяг у російській культурі. Тому буквально вислів означає "радіо в сарафані", тобто інформацію, яку жінки передають під час зустрічей та розмов. У ширшому значенні він близький до англійського поняття "word of mouth" – "поширення інформації з уст в уста".

Зауважте, в українських словниках ви не знайдете цього виразу, навіть у тлумачних. А от російські, пояснюють вислів – як плітки чи чутки.

Втім, філологи та мовознавці наголошують, що в українській мові є свої відповідники до цього вислову:

"черезтинне радіо" – цей варіант найнаближеніший до оригіналу.

"з уст в уста"

"баб'ячі побрехеньки"

"баба бабі сказала" чи коротко – "бібісі"

"циганська пошта"

"чутки розлетілися / поширилися / розійшлися"

"пішов поголос"

"р озійшлося по селу / по місту / по людях "

"усна рекомендація".

А от про поширення пліток, чуток чи новин є ще два вислови: "Слухом земля полнится" та Собака лает – ветер носит", а до них в українській мові є чимало образних варіантів:

"п ес бреше, вітер носить"

"пес бреше, дощ чеше, а вітер далі несе"

"вісті не лежать на місці".

"чутка йде по всьому світу"

"пішов гомін по діброві"

"на всю округу гуде"

"чутка попереду біжить.

Ці вислови краще передають зміст явища і є природнішими для української мовної традиції.

Важливо розуміти, що "сарафанне радіо" – це не лише корисна інформація, а й плітки та побрихень, які передаються з вуст в уста, від людини до людини. Це найшвидший спосіб передачі інформації чи канал – таким чином інформація (навіть якщо вона таємна і є чиїмось секретом), поширюється зі швидкістю світла. Ним користуються практично всі люди, передаючи почуте / побачене / прочитане один одному.

Отже, "сарафанне радіо" – це яскравий приклад, як ви говоримо російською, не помічаючи цього. Звільняймося від чужого – бо маємо свої образні вислови, ви просто до них ще не звикли. Говоріть українською!