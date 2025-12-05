Сава, Савва или Савелий: как правильно называть мужчину с таким именем

Сегодня мы можем назвать своего ребенка практически любым именем и указать удобную для нас транслитерацию. Впрочем, это не всегда совпадать с первоисточником.

Каково происхождение имени Савва, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на m-cg.com.ua.

Что означает имя Савва?

Снова популярности набирает интересное мужское имя Сава. Это короткое и ритмичное имя, которое легко запомнить, но в то же время несет глубокий смысл. Но так ли звучит это имя?

У этого имени древнееврейские корни: слово saba переводится как "старший", "мудрец", "глава рода".

У арамейской версии слово означает "старый человек" или "человек, исполненный благочестия".

А в греческой транскрипции Sabbas – обозначает человека, отличающегося знанием обычаев и способностью влиять на других.

Интересно, что латинская традиция его сделала титулом для лиц, имевших власть или духовный статус.

Имя было распространено среди славян, румын, молдаван. В Украине имя носили казаки, деятели культуры, философы, люди, которые имели авторитет и умели принимать решения.

В христианской традиции известны святые с этим именем, в частности преподобный Савва Освященный – один из самых почитаемых подвижников в православии. А День ангела у Саввы – 5 декабря.

В украинском языке разговорные и уменьшительные варианты звучат как:

Савко,

Савик,

Савусь,

Савусик,

Савцьо,

Савонька,

Савчик.

В украинской культуре от имени Савва происходят многочисленные фамилии: Савенко, Савченко, Савчук, Савка, Савицкий, Савчин, Савишин, Савьюк, Савкович и т.д. Окончание этих фамилий зависит уже от определенного региона Украины.

А отчество будет: мужчина – Савович, женщина – Савівна.

На что стоит обратить внимание – это на написание имени. Имя Савва имеет постоянную форму в разных языках и не требует адаптации, потому что сохраняет смысл и звучание в различных культурных контекстах. Романизированная форма имени – Sava, Saba, Sabba, Sabas. В польском употребляется Sawa, в сербском – Savo, в румынском – Savu.

А вот на украинском – Сава, без удвоения, а Савва – это уже русскоязычный вариант.

Кроме того, если вам кажется, что еще короткая форма имени – Савелий, то словари подают нам объяснение, что это другое имя с другим происхождением. Такая короткая версия для него недопустима. Хотя именно такую короткую форму чаще всего можем услышать.

Не забудьте поздравить сегодня Савву с именинами!