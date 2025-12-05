Сава, Савва чи Савелій: як правильно називати чоловіка з таким іменем

Сьогодні ми можемо назвати свою дитину практично будь-яким іменем та вказати зручну для нас транслітерацію. Втім, це не завжди збігатися з першоджерелом.

Яке походження імені Сава, розповідає 24 Канал, посилаючись на m-cg.com.ua.

Що означає ім'я Сава?

Знову популярності набирає цікаве чоловіче ім'я Сава. Це коротке й ритмічне ім’я, яке легко запам’ятати, але водночас несе глибокий зміст. Та чи так звучить це ім'я?

У цього імені давньоєврейське коріння: слово saba перекладається як "старший", "мудрець", "голова роду".

У арамейській версії слово означає "стара людина" або "людина, сповнена благочестя".

А у грецькій транскрипції Sabbas – позначає людину, що вирізняється знанням звичаїв і здатністю впливати на інших.

Цікаво, що латинська традиція його зробила титулом для осіб, що мали владу або духовний статус.

Ім'я було поширене серед слов’ян, румунів, молдован. В Україні ім’я носили козаки, діячі культури, філософи, люди, які мали авторитет і вміли приймати рішення.

У християнській традиції відомі святі з цим ім’ям, зокрема преподобний Сава Освячений – один із найшанованіших подвижників у православ’ї. А День ангела у Сави – 5 грудня.

В українській мові розмовні та зменшувальні варіанти звучать як:

Савко,

Савик,

Савусь,

Савусик,

Савцьо,

Савонько,

Савчик.

В українській культурі від імені Сава походять численні прізвища: Савенко, Савченко, Савчук, Савка, Савицький, Савчин, Савишин, Сав'юк, Савкович тощо. Закінчення цих прізвищ залежить уже від певного регіону України.

А по батькові буде: чоловік – Савич, жінка – Савівна.

На що варто звернути увагу – це на написання імені. Ім’я Сава має сталу форму в різних мовах і не потребує адаптації, бо зберігає зміст і звучання в різних культурних контекстах. Романізована форма імені – Sava, Saba, Sabba, Sabas. У польській вживається Sawa, у сербській – Savo, у румунській – Savu.

А от українською – Сава, без подвоєння, а Савва – це уже російськомовний варіант.

Крім того, якщо вам видається, що ще коротка форма імені Савелій, то словники подають нам пояснення, що це інше ім'я з іншим походженням, така коротка версія для нього недопустима. Хоча саме таку коротку форму найчастіше можемо почути.

Не забудьте привітати сьогодні Саву з іменинами!