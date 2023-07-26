Стартует сертификация учителей математики и украинского языка и литературы
Источник:УЦОКО
В течение 1 – 11 августа состоится сертификация учителей математики и украинского языка и литературы. В пилотном проекте примут участие по 500 педагогов по каждому предмету.
Сертификация обязательна в Украине с 2021 года для учителей начальных классов. В 2023 году Минобразования распространило его и на других педагогов.
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Стартует сертификация учителей
Первый цикл пилотного проекта будет касаться учителей математики и украинского языка и литературы. В нем могут принять участие педагоги, отвечающие следующим критериям:
- имеют стаж работы учителем не менее двух лет;
- основное место работы – должность учителя математики или учителя украинского языка и литературы.
Если учитель работает в школе по совместительству или совмещению, а руководители и их заместители имеют педагогическую нагрузку по соответствующим предметам в 5 – 6 классах, то они не смогут принять участие в сертификации.
Потенциальным участникам сертификации при этом советуют заранее ознакомиться с процедурой регистрации. Также подготовить комплект документов:
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода;
- справки из школы.
Сертификация учителей будет проходить в 3 этапа:
- независимое тестирование участников (УЦОКО);
- самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства (ДСКО);
- изучение практического опыта работы участников сертификации (ДСКО).