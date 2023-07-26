Сертификация обязательна в Украине с 2021 года для учителей начальных классов. В 2023 году Минобразования распространило его и на других педагогов.

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Стартует сертификация учителей

Первый цикл пилотного проекта будет касаться учителей математики и украинского языка и литературы. В нем могут принять участие педагоги, отвечающие следующим критериям:

имеют стаж работы учителем не менее двух лет;

основное место работы – должность учителя математики или учителя украинского языка и литературы.

Если учитель работает в школе по совместительству или совмещению, а руководители и их заместители имеют педагогическую нагрузку по соответствующим предметам в 5 – 6 классах, то они не смогут принять участие в сертификации.

Потенциальным участникам сертификации при этом советуют заранее ознакомиться с процедурой регистрации. Также подготовить комплект документов:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

справки из школы.

Сертификация учителей будет проходить в 3 этапа:

независимое тестирование участников (УЦОКО);

самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства (ДСКО);

изучение практического опыта работы участников сертификации (ДСКО).

Узнать больше о независимом тестировании педагоги могут 26 июля (15:00) во время прямого эфира с начальницей отдела сертификации педагогических работников Украинского центра оценивания качества образования Юлией Романенко.