"Шарашкина контора": у этого выражения сложная история происхождения

Бывает, попадаешь в учреждение, где все организовано на скорую руку, обещаний много, а результата – нет и в помине. В народе такое место могут назвать "шарашкиной конторой".

Выражение колоритное, но откуда оно взялось и как иначе передать его смысл на украинском языке – рассказываем со ссылкой на "Мы – Украина".

Кто такие "шарашкины" и при чем здесь контора?

В языке есть выражения, которые звучат странно, а их значение не всегда можно понять с первого раза. Откуда берутся такие необычные названия и что за ними скрывается? Один из примеров – "шарашкина контора". Сегодня так пренебрежительно называют сомнительную организацию, где царят беспорядок, непрофессионализм или безответственность.

Например, человек заказал ремонт, заплатил деньги, а мастера исчезли и перестали отвечать на звонки. В такой ситуации он может возмущенно сказать: "Да это не фирма, а какая-то шарашкина контора!"

Но почему именно "шарашкина" и при чем здесь мошенники и советские конструкторские бюро? Попробуем разобраться.

"Шарашкина контора" – разговорный фразеологизм русского происхождения, которым сегодня пренебрежительно называют сомнительную организацию, где царят беспорядок, непрофессионализм или безответственность.

Но откуда взялось это выражение и почему в нем появилось необычное слово "шарашкина"?

Согласно одному из распространенных этимологических объяснений, слово связано с диалектными названиями вроде "шараш" или "шарань", которыми могли называть мошенников, бродяг, подозрительных или ненадежных людей. Соответственно, "шарашкина контора" могла первоначально означать нечто вроде "конторы мошенников" – учреждения, которому не стоит доверять. В то же время это лишь одно из объяснений происхождения выражения, а не окончательно доказанная этимология.

С этим словом связана и другая историческая ассоциация – советские "шарашки". Так называли закрытые научно-исследовательские учреждения и конструкторские бюро, где работали заключенные инженеры, ученые и технические специалисты, в частности люди, репрессированные советской властью. Они разрабатывали новые технологии, авиационную технику и другие важные, порой секретные проекты, в частности для военной промышленности.

Это были не обычные научные учреждения. Специалисты работали в условиях несвободы, под надзором органов государственной безопасности, а их труд использовался в интересах советского государства. Ограниченный доступ к информации и охрана были связаны, в частности, с секретностью разработок, над которыми они работали.

Именно из-за этого исторического факта иногда предполагают, что выражение "шарашкина контора" возникло для обозначения таких бюро.

В таких бюро оказались и известные конструкторы. Например, авиаконструктор Андрей Туполев подвергся репрессиям и работал в условиях заключения в специальном конструкторском бюро. Сергей Королев, будущий один из ключевых деятелей советской ракетно-космической программы, также подвергся репрессиям и находился в заключении. Их судьбы стали частью истории советских "шарашек" – учреждений, где технические разработки создавали люди, лишенные свободы.

Интересно! Это не единственное известное выражение, которое возникло в советское время и сохранилось до сих пор. Ранее мы писали о происхождении и значении фраз: "Кино и немцы", "мир миру" и "Пишите письма мелким почерком".

Из-за этой исторической параллели иногда предполагают, что именно такие бюро дали начало выражению "шарашкина контора". Однако утверждать это как неоспоримый факт не стоит: прямая связь между названием советских учреждений и происхождением фразеологизма окончательно не установлена.

Что такое "шарашкина контора": смотрите видео от "Мы – Украина"

Как сказать по-другому на украинском?

Вместо "шарашкина контора" можно выбрать более точное выражение – в зависимости от того, что именно хотим подчеркнуть:

шахрайська контора – если людей обманывают;

сумнівна організація – если она не вызывает доверия;

недолуге підприємство – если работа организована крайне плохо;

горе-фірма – если хотим выразиться иронично;

фірма-одноденка – если компанию создали ненадолго, часто для сомнительных операций.

На украинском языке можно выразиться остро, метко и без заимствованных фразеологизмов. Если перед нами организация, которая обманывает людей, назовем ее мошеннической. Если в ней царит беспорядок – несостоятельной. А если она вызывает сомнения – просто сомнительной. Главное, чтобы слова точно передавали то, что мы хотим сказать.