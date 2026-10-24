"Много шаурмы" или "много шаурм": как правильно сказать о нескольких порциях лакомства

Когда голодны, не до грамматики. Но если заказываете шаурму для всей компании, стоит знать, как правильно указать количество. Ведь "шаурм" может и хватить на всех, но словари такой формы не предлагают.

Как сказать: "Дайте нам пять шаурм", "пять шаурм" или все-таки "пять порций шаурмы"? Казалось бы, мелочь, но именно с такими словами часто возникают языковые сомнения. А как сказать правильно, объясняет учительница украинского языка Светлана Чернышова.

"Много шаурмы" или "много шаурм" – как правильно?

От одного только упоминания о шаурме уже может разыграться аппетит. Мясо, сочные овощи, соус и все это завернуто в тонкий лаваш – идеальный вариант для быстрого перекуса или блюдо, которое можно приготовить самостоятельно дома, для уютного вечера. Но когда хочется заказать обед для всей компании, приходится задуматься: как правильно сказать – "много шаурмов", "много шаурм" или "много шаурмы"? Разбираемся, какой вариант соответствует нормам украинского языка.

Правильный вариант зависит от того, что именно мы хотим сказать.

Почему не "шаурмов" и не "шаурм"?

В украинском языке существительное "шаурма" не имеет нормативной формы множественного числа. Это слово обозначает блюдо как определенный вид еды, поэтому, когда говорим о его количестве, используем форму родительного падежа единственного числа – "шаурмы".

Например:

Сьогодні я з’їв багато шаурми.

У цьому закладі продають смачну шаурму.

Формы "шаурм" и "шаурмов" не соответствуют словарной парадигме этого существительного. В Большом электронном словаре украинского языка слово "шаурма" приведено только в единственном числе.

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А как сказать, если нужно две или пять?

Здесь есть простой выход: считаем не само блюдо, а – порции.

Правильно:

Замовте, будь ласка, п’ять порцій шаурми.

Нам потрібно три порції шаурми з куркою.

Купімо багато шаурми для всієї компанії.

В разговоре можно услышать и "две шаурмы". Такое выражение понятно, ведь имеются в виду две отдельные порции. Однако если мы хотим выразиться четко и избежать недоразумений, лучше сказать "дві порції шаурми" или "10 порцій шаурми для великої компанії".

Как говорить о шаурме во множественном числе: смотрите видео

Итак, запомним: "багато шаурми", но "п’ять порцій шаурми". А форму "шаурмов" оставим для языковых шуток – в заказе она лишняя.

Теперь, когда захотите угостить друзей, сможете без колебаний заказать нужное количество шаурмы. А если кто-то за столом поправит вас, сказав "много шаурмов", смело делитесь своим языковым открытием. Главное – чтобы шаурмы хватило на всех, а споры о грамматике не испортили аппетит!