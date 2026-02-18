Если вас волнует качественный состав и совершенный вкус, стоит приготовить шаурму самостоятельно, сообщает известный повар Владимир Ярославский в своем инстаграме. Простой рецепт курицы в лаваше, хорошо подходит для ужина или когда надо быстро накормить семью.
Как приготовить курицу в лаваше?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 круглых лаваша;
– 4 большие куриные бедра;
– сухой чеснок, любимые специи, соль, перец, масло по вкусу; – 1 средняя луковица;
– 1 маленький кабачок;
– 1 большой болгарский перец;
– сыр по вкусу;
соус:
– банка густой сметаны 15%;
– 1 большая столовая ложка зерновой горчицы;
– 3 столовые ложки соуса барбекю;
– пучок разной зелени (петрушка, кинза, зеленый лук).
Готовим очень вкусную шаурму дома: видео
Приготовление:
- Куриное мясо нарежьте кубиками примерно 1,5 на 1,5 сантиметра, щедро приправьте любимыми специями и обжарьте на растительном масле до готовности.
- На той же сковороде отдельно подрумяньте измельченный лук, затем добавьте болгарский перец и цуккини, нарезанные кубиками, и готовьте до мягкости.
- Параллельно смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте рубленую зелень и соль.
- Половину лаваша смажьте соусом, выложите курицу и овощи, добавьте любимый сыр и заверните треугольником, спрятав край в образовавшийся "кармашек",.
- После этого поджарьте лаваши на сухой сковороде до легкого румянца.
В чем лучше всего мариновать курицу?
Классические варианты – это кисломолочная основа, пишет АІІ recipes. Это может быть кефир, натуральный йогурт или даже ряженка и, конечно, майонез. Курица становится нежной, стоит добавить соль, черный перец, паприку и немного чеснока.
Лимонный сок или уксус действуют агрессивнее. Если выбрать кислотный маринад, к примеру уксус или лимон важно не передержать мясо – иначе оно станет плотным. Лучше смешать лимон с оливковым маслом и травами.
Соевый соус – отличный выбор, он одновременно солит и придает карамельный оттенок во время жарки. Если добавить мед или немного горчицы, поверхность курицы после духовки будет иметь выразительную корочку.
