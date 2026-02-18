Если вас волнует качественный состав и совершенный вкус, стоит приготовить шаурму самостоятельно, сообщает известный повар Владимир Ярославский в своем инстаграме. Простой рецепт курицы в лаваше, хорошо подходит для ужина или когда надо быстро накормить семью.

Как приготовить курицу в лаваше?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 круглых лаваша;

– 4 большие куриные бедра;

– сухой чеснок, любимые специи, соль, перец, масло по вкусу; – 1 средняя луковица;

– 1 маленький кабачок;

– 1 большой болгарский перец;

– сыр по вкусу;

соус:

– банка густой сметаны 15%;

– 1 большая столовая ложка зерновой горчицы;

– 3 столовые ложки соуса барбекю;

– пучок разной зелени (петрушка, кинза, зеленый лук).

Готовим очень вкусную шаурму дома: видео

Приготовление:

Куриное мясо нарежьте кубиками примерно 1,5 на 1,5 сантиметра, щедро приправьте любимыми специями и обжарьте на растительном масле до готовности. На той же сковороде отдельно подрумяньте измельченный лук, затем добавьте болгарский перец и цуккини, нарезанные кубиками, и готовьте до мягкости. Параллельно смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте рубленую зелень и соль. Половину лаваша смажьте соусом, выложите курицу и овощи, добавьте любимый сыр и заверните треугольником, спрятав край в образовавшийся "кармашек",. После этого поджарьте лаваши на сухой сковороде до легкого румянца.

В чем лучше всего мариновать курицу?

Классические варианты – это кисломолочная основа, пишет АІІ recipes. Это может быть кефир, натуральный йогурт или даже ряженка и, конечно, майонез. Курица становится нежной, стоит добавить соль, черный перец, паприку и немного чеснока.

Лимонный сок или уксус действуют агрессивнее. Если выбрать кислотный маринад, к примеру уксус или лимон важно не передержать мясо – иначе оно станет плотным. Лучше смешать лимон с оливковым маслом и травами.

Соевый соус – отличный выбор, он одновременно солит и придает карамельный оттенок во время жарки. Если добавить мед или немного горчицы, поверхность курицы после духовки будет иметь выразительную корочку.

