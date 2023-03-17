Шкарлет уходит с должности министра образования, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. Он уже якобы готовит соответствующее заявление.
Об этом сообщили сразу 3 источника в органах власти. Также эту информацию "РБК-Украина" подтвердили в "Слуге народа".
Тема Выросла во время войны: в МОН рассекретили зарплату Шкарлета
Шкарлет, вероятно, уходит с должности министра образования
Заявление об отставке с должности министра образования и науки Шкарлет, вероятно, подаст еще 17 марта. По данным источников в кругах образования, сегодня его вызвали в Офис президента. В UNN сообщили, что решение об отставке чиновника приняли на самом высоком уровне.
Информацию об отставке Шкарлета журналистам подтвердили в Кабинете министров, Офисе Президента и Верховной Раде. Однако сам министр пока этого не прокомментировал.
Кандидатами на должность нового министра образования и науки являются:
- доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, директор Малой академии наук Украины Оксен Лисовой,
- ученая Инна Ящук, которая с января исполняет обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел,
- депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун также подтвердила информацию об отставке Шкарлета.
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки! Мои мечты всегда сбываются. Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату, голосовавшему за него, и спросить, гордятся ли они собственным выбором. Именно этот человек 3 года возглавлял украинское образование, и каковы его достижения на должности?
– написала народная избранница.
Она подытожила, что это были потерянные годы для украинских детей и студентов, которые будет очень тяжело наверстать.
По информации LIGA.net, Шкарлет должен написать заявление в ближайшее время.
"Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен", – сказал один из собеседников.
Стоит прочитать "Свободная страна": Шкарлет сделал острое заявление об изучении истории Украины
Коротко о Сергее Шкарлете
- Шкарлет возглавляет Министерство образования и науки Украины с декабря 2020 года.
- За это время неоднократно появлялась информация о возможной отставке. Однако чиновнику удавалось сохранить должность.
- Следует заметить, что увольнения Шкарлета, в частности, требовали представители научных кругов. В 2022 году студенты даже выходили на митинги с таким требованием.
- Шкарлет связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах был обнаружен плагиат, но чиновник отверг все обвинения.