Шкарлет уходит с должности министра образования, – СМИ

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. Он уже якобы готовит соответствующее заявление.

Об этом сообщили сразу 3 источника в органах власти. Также эту информацию "РБК-Украина" подтвердили в "Слуге народа".

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Шкарлет, вероятно, уходит с должности министра образования

Заявление об отставке с должности министра образования и науки Шкарлет, вероятно, подаст еще 17 марта. По данным источников в кругах образования, сегодня его вызвали в Офис президента. В UNN сообщили, что решение об отставке чиновника приняли на самом высоком уровне.

Информацию об отставке Шкарлета журналистам подтвердили в Кабинете министров, Офисе Президента и Верховной Раде. Однако сам министр пока этого не прокомментировал.

Кандидатами на должность нового министра образования и науки являются:

доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, директор Малой академии наук Украины Оксен Лисовой,

ученая Инна Ящук, которая с января исполняет обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел,

депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Если Шкарлет таки подаст заявление об отставке, парламент должен проголосовать за его увольнение и назначение нового министра образования на следующей неделе.

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун также подтвердила информацию об отставке Шкарлета.

Шкарлет уходит с должности министра образования и науки! Мои мечты всегда сбываются. Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату, голосовавшему за него, и спросить, гордятся ли они собственным выбором. Именно этот человек 3 года возглавлял украинское образование, и каковы его достижения на должности?

– написала народная избранница.

Она подытожила, что это были потерянные годы для украинских детей и студентов, которые будет очень тяжело наверстать.

По информации LIGA.net, Шкарлет должен написать заявление в ближайшее время.

"Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен", – сказал один из собеседников.

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