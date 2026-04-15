Одиннадцатиклассница покорила всеукраинский этап конкурса Яцика: история успеха

Одиннадцатиклассница с Ривненщины Мирослава Шеремета одержала победу на всеукраинском этапе престижного языкового конкурса. К этому результату она шла годами, начиная еще с начальной школы.

Ученица Дубенского лицея №7 Мирослава Шеремета заняла первое место на всеукраинском этапе Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика, сообщает "Суспільне". В соревновании в этом году приняли участие почти 800 участников из разных уголков Украины.

Как школьница шла к победе?

О своем триумфе Мирослава узнала во время другого языкового конкурса в Луцке. По ее словам, сначала даже не могла поверить в победу, ведь это ее первый успех на всеукраинском уровне.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

До этого школьница неоднократно становилась призером районных и областных этапов. Она участвует в языковых соревнованиях еще с младших классов, постепенно повышая свой уровень.

Увлечение украинским языком появилось у Мирославы еще в детстве. Она любила писать сочинения и стихи, а первая учительница Ирина Руденко помогла развить ее талант и поддержала интерес к слову.

Роль наставников и планы на будущее

В старших классах к конкурсу девушку готовила учительница украинского языка Иванна Заблоцкая. Педагог отмечает, что Мирослава сочетает настойчивость и талант, а особенно сильная ее сторона – написания творческих работ.

Сама победительница называет этот результат символическим, ведь получила его именно в одиннадцатом классе. По ее словам, это стало своеобразным итогом всех лет обучения и участия в конкурсах.

В дальнейшем Мирослава планирует связать свою жизнь с украинским языком и поступать на журналистику. Она стремится превратить свои знания и опыт в будущую профессию.

Интересно! Также в этом году Ровенская область имеет и других призеров конкурса: среди них – школьники и студенты, которые получили первые, вторые и третьи места в различных категориях.

