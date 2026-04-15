Учениця Дубенського ліцею №7 Мирослава Шеремета посіла перше місце на всеукраїнському етапі Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, повідомляє "Суспільне". У змаганні цього року взяли участь майже 800 учасників з різних куточків України.

Як школярка йшла до перемоги?

Про свій тріумф Мирослава дізналася під час іншого мовного конкурсу в Луцьку. За її словами, спочатку навіть не могла повірити у перемогу, адже це її перший успіх на всеукраїнському рівні.

До цього школярка неодноразово ставала призеркою районних та обласних етапів. Вона бере участь у мовних змаганнях ще з молодших класів, поступово підвищуючи свій рівень.

Історія перемоги на конкурсі: дивіться відео

Захоплення українською мовою з'явилося у Мирослави ще в дитинстві. Вона любила писати твори та вірші, а перша вчителька Ірина Руденко допомогла розвинути її талант і підтримала інтерес до слова.

Роль наставників і плани на майбутнє

У старших класах до конкурсу дівчину готувала вчителька української мови Іванна Заблоцька. Педагогиня зазначає, що Мирослава поєднує наполегливість і талант, а особливо сильна її сторона – написання творчих робіт.

Сама переможниця називає цей результат символічним, адже здобула його саме в одинадцятому класі. За її словами, це стало своєрідним підсумком усіх років навчання та участі в конкурсах.

Надалі Мирослава планує пов'язати своє життя з українською мовою та вступати на журналістику. Вона прагне перетворити свої знання і досвід на майбутню професію.

Цікаво! Також цього року Рівненщина має й інших призерів конкурсу: серед них – школярі та студенти, які здобули перші, другі й треті місця у різних категоріях.

