Ученица Дубенского лицея №7 Мирослава Шеремета заняла первое место на всеукраинском этапе Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика, сообщает "Суспільне". В соревновании в этом году приняли участие почти 800 участников из разных уголков Украины.
Как школьница шла к победе?
О своем триумфе Мирослава узнала во время другого языкового конкурса в Луцке. По ее словам, сначала даже не могла поверить в победу, ведь это ее первый успех на всеукраинском уровне.
До этого школьница неоднократно становилась призером районных и областных этапов. Она участвует в языковых соревнованиях еще с младших классов, постепенно повышая свой уровень.
История победы на конкурсе: смотрите видео
Увлечение украинским языком появилось у Мирославы еще в детстве. Она любила писать сочинения и стихи, а первая учительница Ирина Руденко помогла развить ее талант и поддержала интерес к слову.
Роль наставников и планы на будущее
В старших классах к конкурсу девушку готовила учительница украинского языка Иванна Заблоцкая. Педагог отмечает, что Мирослава сочетает настойчивость и талант, а особенно сильная ее сторона – написания творческих работ.
Сама победительница называет этот результат символическим, ведь получила его именно в одиннадцатом классе. По ее словам, это стало своеобразным итогом всех лет обучения и участия в конкурсах.
В дальнейшем Мирослава планирует связать свою жизнь с украинским языком и поступать на журналистику. Она стремится превратить свои знания и опыт в будущую профессию.
Интересно! Также в этом году Ровенская область имеет и других призеров конкурса: среди них – школьники и студенты, которые получили первые, вторые и третьи места в различных категориях.
