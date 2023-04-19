Образовательный омбудсмен рассказал, почему тема школьных предметов вызвала такое сопротивление
Источник:Сергей Горбачев
Педагоги в Украине должны беспокоиться не о количестве учебных предметов в школе, а об уровне образования учеников. Это связанные, но далеко не тождественные вещи.
Так считает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он также приобщился к оживленным дискуссиям украинцев по теме МОН о количестве школьных предметов.
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Почему тема школьных предметов вызвала такое сопротивление
Горбачев заявил: эту дискуссию заинтересованные лица манипулятивно переводят в русло "каких предметов вы хотите лишить наших детей".
Для нас же главным должны быть не предметы, а какие знания и компетентности получат наши дети в результате получения образования. А здесь вариаций может быть очень много – в зависимости от запросов и потребностей наших детей. Вот это мы должны делать, об этом должны заботиться, а не о перечне "предметов", набор которых очень и очень отличается в разных странах,
– подчеркнул омбудсмен.
И добавил, что у Украины, к сожалению, есть одно из сомнительных первых мест по количеству "предметов".
Горбачев при этом убежден, что причина таких жарких дискуссий проста. По его мнению, через переформатирование содержания образования многим педагогам придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится. Соответственно возникает сопротивление.
Но сделать это все равно придется, какое бы сопротивление обновлению образования мы не преодолевали. Ибо детей нужно учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересованно: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями,
– акцентировал образовательный омбудсмен.
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- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
- Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
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