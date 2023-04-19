Образовательный омбудсмен рассказал, почему тема школьных предметов вызвала такое сопротивление

Педагоги в Украине должны беспокоиться не о количестве учебных предметов в школе, а об уровне образования учеников. Это связанные, но далеко не тождественные вещи.

Так считает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он также приобщился к оживленным дискуссиям украинцев по теме МОН о количестве школьных предметов.

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Почему тема школьных предметов вызвала такое сопротивление

Горбачев заявил: эту дискуссию заинтересованные лица манипулятивно переводят в русло "каких предметов вы хотите лишить наших детей".

Для нас же главным должны быть не предметы, а какие знания и компетентности получат наши дети в результате получения образования. А здесь вариаций может быть очень много – в зависимости от запросов и потребностей наших детей. Вот это мы должны делать, об этом должны заботиться, а не о перечне "предметов", набор которых очень и очень отличается в разных странах,

– подчеркнул омбудсмен.

И добавил, что у Украины, к сожалению, есть одно из сомнительных первых мест по количеству "предметов".

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Горбачев при этом убежден, что причина таких жарких дискуссий проста. По его мнению, через переформатирование содержания образования многим педагогам придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится. Соответственно возникает сопротивление.

Но сделать это все равно придется, какое бы сопротивление обновлению образования мы не преодолевали. Ибо детей нужно учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересованно: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями,

– акцентировал образовательный омбудсмен.

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