Так вважає освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він також долучився до жвавих дискусій українців щодо теми МОН про кількість шкільних предметів.

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Чому тема шкільних предметів викликала такий спротив

Горбачов заявив: цю дискусію зацікавлені особи маніпулятивно переводять у русло "яких предметів ви хочете позбавити наших дітей".

Для нас же головним мають бути не "предмети", а які знання та компетентності отримають наші діти в результаті здобуття освіти. А тут варіацій може бути дуже багато – залежно від запитів та потреб саме наших дітей. Ось це ми маємо робити, про це маємо дбати, а не про перелік "предметів", набір яких дуже і дуже відрізняється у різних країнах,

– наголосив омбудсмен.

І додав, що Україна, на жаль, має одне із сумнівних перших місць за кількістю "предметів".

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Горбачов при цьому переконаний, що причина таких палких дискусій проста. На його думку, через переформатування змісту освіти багатьом освітянам доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися. А це не всім до вподоби. Відповідно виникає спротив.

Але зробити це все одно доведеться, який би спротив оновленню освіти ми не долали. Бо дітей треба вчити тому, що їм дійсно потрібно у житті. І вчити зацікавлено: щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання,

– акцентував освітній омбудсмен.

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