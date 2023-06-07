Учитель-воин написал учебник в окопах: его согласовало МОН и отправляет в школы
Источник:Суспильное
Украинский воин из Винницы Тарас Ткачук написал учебник по украинскому языку для 6-класса прямо на фронте. Книга получила гриф Минобразования, поэтому ее издадут за средства государства.
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Учитель-воин Тарас Ткачук написал учебник в окопах
Тарас Ткачук – один из авторов учебников украинского языка за 5-й и 6-й классы. Над каждым работал почти год. 25 февраля 2022 года учитель вступил в терроборону и впоследствии ушел на фронт. Учебник писал в блиндажах и окопах.
Работал в свободное время, когда было тихо и более или менее безопасно, но бывало и под обстрелами. Действительно, это спасало. Я переключался,
– говорит педагог-воин.
Соавтор учебника Онатий говорит, что учитель присылал задачи смс-сообщениями из-за отсутствия интернета в окопах.
Тарас Ткачук написал учебник по украинскому языку / фото Суспильное Винница
Мы старались упростить максимально для детей и украсить. Форзацы – это работы детей. 5-классники рисовали фразеологизмы, носологизмы, ухологизмы
– уточняет Ткачук.
Он уверен: защищать Родину сегодня важно на всех фронтах. Ведь Россия также завозит на оккупированные территории свои учебники для русификации.
В 2024 году может не хватать учебников
- В 2024 году потребуется много учебников для школьников. Список уже обнародовало Минобразования.
- В список включили более 100 названий учебных учебников и пособий.
- Они предназначены для учеников 1 – 2, 7 – 8 и 10 – 11 классов.
- В список включили и 12 названий учебников и пособий для школ, где учатся дети с нарушением интеллектуального развития. Есть потребность в пособиях и для учителей.
- В МОН говорят: окончательный перечень названий учебников и пособий, которые могут издаваться на средства государства, зависит от расходов, предусмотренных госбюджетом на 2024 год.
- Список всех учебников и пособий, в которых сейчас требуется, можно просмотреть по ссылке.