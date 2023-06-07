Учитель-воин написал учебник в окопах: его согласовало МОН и отправляет в школы

Учебник воин с позывным "Доцент" писал в соавторстве с коллегой Анастасией Онатий. Соавторами были также и школьники.

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Тарас Ткачук – один из авторов учебников украинского языка за 5-й и 6-й классы. Над каждым работал почти год. 25 февраля 2022 года учитель вступил в терроборону и впоследствии ушел на фронт. Учебник писал в блиндажах и окопах.

Работал в свободное время, когда было тихо и более или менее безопасно, но бывало и под обстрелами. Действительно, это спасало. Я переключался,

– говорит педагог-воин.

Соавтор учебника Онатий говорит, что учитель присылал задачи смс-сообщениями из-за отсутствия интернета в окопах.





Тарас Ткачук написал учебник по украинскому языку / фото Суспильное Винница

Мы старались упростить максимально для детей и украсить. Форзацы – это работы детей. 5-классники рисовали фразеологизмы, носологизмы, ухологизмы

– уточняет Ткачук.

Он уверен: защищать Родину сегодня важно на всех фронтах. Ведь Россия также завозит на оккупированные территории свои учебники для русификации.

Чтобы этот учебник внесли в школьную программу, проголосовали около 40 тысяч учителей. Так, учебник по украинскому языку для 6-го класса получил гриф МОН. Его напечатают тиражом 40 тысяч экземпляров. 1 сентября он уже может попасть в руки учеников.

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