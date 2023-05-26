В список включили более 100 названий учебных учебников и пособий. Они предназначены для учеников 1 – 2, 7 – 8 и 10 – 11 классов.
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Каких учебников может не хватать в 2024 году
В список включили и 12 названий учебников и пособий для школ, где учатся дети с нарушением интеллектуального развития. Есть потребность в пособиях и для учителей.
В МОН говорят: окончательный перечень названий учебников и пособий, которые могут издаваться на средства государства, зависит от расходов, предусмотренных госбюджетом на 2024 год.
Издание учебников (кроме электронных) и пособий проходит, к слову, по результатам конкурсов. Их организует Минобразования.
Список всех учебников и пособий, в которых сейчас требуется, можно просмотреть по ссылке.
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Шмигаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году
Во время совещания глава правительства Денис Шмигаль акцентировал внимание на том, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях:
- безопасность;
- очное обучение там, где это возможно;
- доступность;
- восстановление разрушенного;
- продолжение реформы Новой украинской школы.