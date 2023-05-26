До переліку включили понад 100 назв навчальних підручників та посібників. Вони призначені для учнів 1 – 2, 7 – 8 та 10 – 11 класів.

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Яких підручників може бракувати у 2024 році

До переліку включили і 12 назв підручників та посібників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку. Є потреба у посібниках і для вчителів.

У МОН кажуть: остаточний перелік назв підручників та посібників, які можуть видавати за кошти держави, залежить від видатків, передбачених держбюджетом на 2024 рік.

Видання підручників (крім електронних) та посібників відбувається, до слова, за результатами конкурсів. Їх організовує Міносвіти.

Перелік усіх підручників та посібників, у яких зараз є потреба, можна переглянути за посиланням.

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