Сразу 17 пар близнецов будут учиться в начальной школе Шотландии: фото покорило сеть

Одна из школ Шотландии стала известна на весь мир в мгновение ока. Нет, о достижениях учеников речь не идет – в начальную школу пошло рекордное количество близнецов.

В скором времени учителя школы Святого Патрика в шотландском городке Гринок встретятся с крайне непростой задачей. Им придется различать детей в 17 парах близнецов, поступивших в начальную школу.

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Интересно, что регион Инверклайд в Шотландии в шутку называются "Твинверклайд" из-за большого количества близнецов. Только за последнее десятилетие местные школы посещали 147 пар близнецов.

Арлин, которая в этом году отдает своих малышей Анну и Аарона в школу, в шутку ответила на вопрос о столь большом количестве близнецов.

Наверное, в нашей местности какая-то особая вода,

– сказала женщина.

В 2021 году в мире родилось рекордное количество близнецов. Как показывают исследования Оксфорда, ежегодно в мире рождается около 1,6 миллионов близнецов.

В школах Инверклайда уже провели генеральную репетицию перед началом учебного года. Администрация школ и педагоги уверяют – с различением детей не возникнет никаких проблем, ведь работа с близнецами стала местной традицией.