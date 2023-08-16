Незабаром вчителі школи Святого Патріка у шотландському містечку Грінок зустрінуться із вкрай непростим завданням. Їм доведеться розрізняти дітей у 17 парах близнюків, які вступили до початкової школи.

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Цікаво, що регіон Інверклайд в Шотландії жартома називаються "Твінверклайд" через велику кількість близнюків. Лише за останнє десятиліття місцеві школи відвідували 147 пар близнюків.

Арлін, яка цього року віддає своїх малюків Анну та Аарона до школи, жартома відповіла на запитання про таку велику кількість близнюків.

Напевно, у нашій місцевості якась особлива вода,

– сказала жінка.

У 2021 році у світі народилася рекордна кількість близнюків. Як показують дослідження Оксфорда, щороку у світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків.

У школах Інверклайда вже провели генеральну репетицію перед початком навчального року. Адміністрація шкіл та педагоги запевняють – із розрізненням дітей не виникне жодних проблем, адже робота з близнюками стала вже місцевою традицією.